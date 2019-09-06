Huion представила Inspiroy Ink H320M и Kamvas Pro 16 Premium на берлинской выставке IFA 2019
06 сен, 2019, 11:00 BST
БЕРЛИН (BERLIN), 6 сентября 2019 г. /PRNewswire/ --Компания Huion Animation Technology представила на IFA Berlin свои новейшие устройства для графического ввода данных. Первый продукт в линейке Inspiroy Ink, H320M, а также устройство, обладающее самой обширной цифровой гаммой среди всех изделий линейки Huion, Kamvas Pro 16 Premium, привлекли пристальное внимание гостей мероприятия из всех уголков земного шара.
Inspiroy Ink H320M - первый в отрасли графический планшет, сочетающий в себе возможности перьевого и текстового ввода. Подобная комбинация не только обеспечивает устройству максимальную функциональность, но и приносит пользователям дополнительное удобство. Технология электронной бумаги гарантирует устройству энергоэкономичность традиционного тестового планшета, а встроенный миниатюрный аккумулятор способен поддерживать выполнение графических операций на ЖК-дисплее в течение около двух лет. Резиновые противоскользящие "ножки" и чехол, поставляемые в комплекте с планшетом, защищают рабочую область гаджета с обеих сторон от царапин в процессе черчения. 8192 гарантирует высокий уровень чувствительности, а характерная для перьевых планшетов частота опроса на уровне 266PPS обеспечивает комфортную возможность создавать реалистичные изображения с полноценным использованием оригинальных навыков рисовальщика. Воплощайте все свои идеи на жидкокристаллическом экране, а затем оживляйте их на другой стороне планшета. Переворачивайте гаджет - и продолжайте работу. Вы не упустите ни одной потрясающей идеи, а творческий процесс будет продолжаться непрерывно.
Kamvas Pro 16 Premium - перьевой планшет с самой богатой цифровой палитрой, 150% sRGB, в линейке продуктов Huion. Коэффициент контрастности 1200:1 является самым высоким на сегодняшний день показателем, добавляющим реалистичности рисункам на экране. Применение полноценного ламинирования и антибликового стекла сводит к минимуму параллакс экрана и одновременно создает ощущение, что вы рисуете на настоящей бумаге. На панели управления устройством имеются 6 программируемых клавиш, позволяющих осуществлять индивидуальную настройку графического дисплея и тем самым повышать эффективность работы.
"Потребности пользователей, вовлеченность пользователей и ориентированность на пользователей" - эти принципы служат движущей силой для развития Huion, позволяя нам создавать идеальные графические планшеты. Узнать больше о возможностях планшетов Huion можно здесь: www.huion.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/967969/Inspiroy_Ink_H320M.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/967970/Kamvas_Pro_16_Premium.jpg
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SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology
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