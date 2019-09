Huion apresenta Inspiroy Ink H320M e Kamvas Pro 16 Premium na IFA Berlim 2019

O Inspiroy Ink H320M é o primeiro produto do mercado a combinar no mesmo equipamento uma mesa digitalizadora com um tablet de escrita em tela LCD. A combinação não apenas maximiza a usabilidade do dispositivo, como também traz mais conveniência aos usuários. A tecnologia E-paper assegura o baixo consumo de energia do tablet. Assim, a bateria de célula embutida tipo moeda pode suportar dois anos de uso da tela LCD para desenhar. Quatro suportes de borracha antiderrapantes fixados ao LCD e a capa do tablet que vem com o dispositivo podem proteger a área de trabalho em ambos os lados contra riscos durante o uso. Com 8192 níveis de sensibilidade de pressão e taxa de resposta de 266 PPS, a mesa digitalizadora pode proporcionar aos usuários uma experiência suave e realista, com uma reprodução autêntica do desenho. Você pode desenhar no LCD sempre que uma ideia surgir em sua mente e depois torná-la realidade no outro lado. Basta virar e seguir em frente. Você nunca perderá nenhuma ideia interessante, nem sofrerá nenhuma interrupção em seu fluxo criativo.