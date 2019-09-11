IBC2019: LiveU впервые представит 5G решение для обеспечения потоковой передачи видео в прямом эфире

Самуэль Вассерман, генеральный директор и один из основателей компании LiveU, заявил: «Что касается развития новых технологий в индустрии телевещания, в том числе быстрого распространения стандарта 5G по всему миру, то компания LiveU занимает лидирующие позиции на рынке. Наше новое решение LU600 5G с интегрированными 5G модемами в полной мере использует преимущества более высокой скорости и устойчивой пропускной способности сетей 5G».

С LU600 5G клиенты смогут использовать все возможности новых сетей 5G, включая наименьшую задержку, самое высокое качество и разрешение видео, а также быструю загрузку файлов даже в самых перегруженных сетях. Сверхнизкая задержка, обеспечиваемая сетями 5G, особенно важна для 4К трансляций в спорт индустрии. Устойчивое и надежное соединение сохраняется и при отсутствии сетей 5G, например в сельской местности или удаленных локациях, за счет автоматического подключения устройства LU600 5G к другим доступным сетям сотовой связи 3G/4G/5G.

Самуэль Вассерман добавил: «Тестирование новых 5G решений всегда проходит в плотном сотрудничестве с ведущими мировыми операторами сотовой связи».

В США компании LiveU и AT&T объединили свои усилия для обеспечения прямых трансляций новостей и спортивных мероприятий, тестируя новые решения с использованием 5G сетей. С помощью устройств LiveU проводились прямые эфиры с игр Летней лиги NBA. В других странах LiveU также участвует в тестировании 5G сетей с ведущими операторами связи, такими как итальянский Vodafone и южнокорейский KT Corporation. В Южной Кореи решения LiveU успешно обеспечили трансляции с концерта классической музыки при поддержке оператора сотовой связи SK Telecom. Нет сомнений, что видеопродакшен изменится вместе с распространением стандарта 5G по всему миру.

«Сейчас мы наблюдаем за тем, как сотовая связь значительно заменяет спутниковую при проведении новостных трансляций. С возможностями 5G потенциал сотовой связи становится еще больше для проведения качественных прямых трансляций как новостных, так и спортивных событий любого масштаба», - резюмировал Самуэль Вассерман.

В рамках международной выставки IBC 2019, которая пройдет в Амстердаме 13-19 сентября, на нашем стенде 3.B62 вы сможете увидеть всю линейку IP решений LiveU для потоковой передачи и распространения видео, включая новый видеоэнкодер LU600 5G. Также будет продемонстрирован гоночный автомобиль с Чемпионата мира по ралли!

О LiveU

LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, поставляет устройства, обеспечивающие трансляцию видео в режиме реального времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети. Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории, предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве без помех, в режиме реального времени из любой точки мира. Cегодня это становится возможным благодаря использованию запатентованной технологии бондинга. Устройства LiveU обеспечивают устойчивую пропускную способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать и распространять видео высочайшего качества из отдаленных локаций в режиме реального времени по IP. Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам индустрии телевещания. От рюкзаков - до смартфонов, от спутниковых/сотовых гибридных решений - до внешних антенн - LiveU предлагает полный спектр устройств для организации прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU предлагает широкие возможности управления на базе облачной инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 3000 клиентов в 130+ странах мира используют решения LiveU. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации посетите сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn или Instagram.

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Joyce Essig (US)

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Joss Armitage (Int'l)

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