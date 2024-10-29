ICP DAS-BMP представляет новейшие ТПУ материалы для преобразования здравоохранения на выставке COMPAMED 2024

HSINCHU, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Биомедицинские Полимеры), тайваньский производитель и поставщик медицинских ТПУ (термопластичный полиуретан), с радостью сообщает о своем участии в выставке COMPAMED 2024. Это престижное мероприятие пройдет с 11 по 14 ноября 2024 года в Messe Düsseldorf, Германия.

На выставке COMPAMED 2024 ICP DAS-BMP представит свои последние достижения в области ТПУ материалов, демонстрируя широкий ассортимент передовых продуктов. Одним из ключевых экспонатов станет инженерный ТПУ Arothane™ (серия EARP). Этот медицинский ТПУ на основе ароматического полиэфира отличается превосходной обрабатываемостью, высокой температурой стеклования (Tg) и исключительными свойствами светопередачи. Эти характеристики делают его идеальным для использования в качестве вспомогательного материала в ортодонтическом лечении и соединениях типа Луер (Luer taper).

На выставке также будет представлена серия Arothane™ ARP-W-G, содержащая 40–60% вольфрама. Этот ароматический ТПУ на основе полиэфира обеспечивает превосходную рентгеноконтрастность по сравнению с традиционным сульфатом бария, что особенно важно для медицинских устройств малых размеров или с тонкими стенками. Серия ARP-W-G также известна своим малым размером гранул, высокой текучестью и превосходной дисперсией, что делает ее предпочтительным выбором для материалов для покрытия проволочного направителя (катетера).

Кроме того, ICP DAS-BMP представит Arothane™ ARP-B20 (с 20% сульфата бария) и Durathane™ ALC-B40 (с 40% сульфата бария). Оба продукта успешно прошли строгие 90-дневные имплантационные тесты в соответствии с требованиями стандарта ISO 10993-6, что гарантирует их надежность и безопасность для медицинского использования.

В ответ на меняющиеся потребности рынка компания ICP DAS-BMP рада представить новую серию мягких полимеров ARP с уровнем твёрдости по Шору ниже 70A. В эту серию входят ARP-60A, ARP-63A и ARP-67A, предлагая универсальные решения для различных медицинских применений с повышенной гибкостью и эффективностью.

Команда ICP DAS-BMP приглашает всех посетителей с 11 по 14 ноября на стенд C09-1 в зале 8b. Откройте для себя новейшие достижения в области медицинских ТПУ, пообщайтесь с экспертами и найдите решения, адаптированные под ваши специфические потребности.

О компании ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ведущий производитель и поставщик ТПУ из Тайваня, сертифицирован по стандарту ISO 13485 и управляет специализированными лабораториями для обеспечения контроля качества. Опираясь на более чем тридцатилетний опыт промышленной автоматизации материнской компании ICP DAS, ICP DAS-BMP использует технологии умной фабрики для повышения качества продукции и ускорения сроков поставки. Компания привержена предоставлению оперативной поддержки после продажи и гибким решениям даже для небольших заказов, что обеспечивает удовлетворение потребностей клиентов и укрепляет долгосрочные партнерские отношения.

Для получения дополнительной информации: https://bmp.icpdas.com/

По вопросам продукции ТПУ: [email protected]

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