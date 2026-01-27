ICP DAS-BMP представит термопластичный полиуретан с низким коэффициентом миграции и трения на выставке WHX Dubai 2026

HSINCHU, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Биомедицинские полимеры), тайваньский производитель и поставщик медицинских ТПУ (термопластичных полиуретанов), с радостью сообщает о своем участии в выставке WHX Dubai 2026 (ранее Arab Health), которая пройдет с 9 по 12 февраля 2026 года в Dubai Exhibition Centre. Посетители смогут встретиться с командой ICP DAS-BMP на стенде S7C117.

Ключевым акцентом экспозиции в этом году станут две инновационные серии ТПУ, разработанные для решения критически важных задач в производстве медицинских изделий: серия с низкой миграцией добавок (Low-Migration Series) и серия с низким коэффициентом трения (Low-Friction Series).

Низкомиграционный термопластичный полиуретан Arothane™ ARP-B20 соответствует требованиям стандарта ISO 10993 и подходит для имплантации сроком до 90 дней. Материал минимизирует миграцию добавок в процессе переработки, позволяя катетерам сохранять гладкую поверхность на протяжении всего срока хранения, а также предлагается в нескольких цветовых вариантах, обеспечивая гибкие и индивидуализированные дизайнерские решения.

Серия Low-Friction, разработанная с изначально гладкой поверхностью, исключает необходимость применения дополнительных покрытий или последующей обработки. Материал полностью состоит из ТПУ и не содержит ПФАС или пластификаторов, обеспечивая долговременную стабильность без поверхностного выделения веществ или миграции добавок. Благодаря низкому коэффициенту трения серия идеально подходит для изделий, требующих плавного введения, таких как назогастральные зонды с направляющими проводниками, при этом сохраняя безопасность и стабильные эксплуатационные характеристики при хранении и использовании.

Кроме того, ICP DAS-BMP представит широкий ассортимент ТПУ для различных медицинских применений. Серии ARP, ALP и ALC подходят для устройств, классифицируемых как изделия с ограниченным (менее 24 часов), длительным (от 24 часов до 30 дней) и долгосрочным (более 30 дней) контактом в соответствии со стандартом ISO 10993-1. Для рентгеноконтрастных применений серии ARP-B20 и ALC-B40 (допущенные к имплантации сроком до 90 дней), а также ARP-W/WG (с содержанием вольфрама 40–60%) обеспечивают улучшенную визуализацию инвазивных или имплантируемых устройств. Инженерная серия Arothane™ EARP, известная своей прозрачностью и высокой механической прочностью, идеально подходит для ортодонтических компонентов, соединителей типа Luer-Lock и других высокоточных медицинских изделий.

В совокупности эти материалы отражают стремление ICP DAS-BMP к разработке более безопасных, надежных и универсальных решений на основе ТПУ, помогая производителям медицинских изделий соответствовать меняющимся требованиям современного здравоохранения.

О компании ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ведущий тайваньский производитель и поставщик ТПУ, сертифицированный по стандарту ISO 13485 и располагающий специализированными лабораториями для контроля качества. Опираясь на более чем тридцатилетний опыт промышленной автоматизации материнской компании ICP DAS, ICP DAS-BMP внедряет технологии умного производства для повышения качества продукции и сокращения сроков поставки. Компания уделяет особое внимание оперативной послепродажной поддержке и предлагает гибкие решения даже для небольших заказов, что способствует удовлетворению потребностей клиентов и укреплению долгосрочных партнерских отношений.

Для получения дополнительной информации: https://bmp.icpdas.com

