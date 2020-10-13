Infortrend повышает производительность произвольного доступа для горизонтально масштабируемых сетевых устройств хранения данных за счет SSD-кэширования

ТАЙБЭЙ, 13 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, повышает производительность горизонтально масштабируемого сетевого устройства хранения данных EonStor CS за счет внедрения SSD-кэширования в целях обеспечения высокой производительности последовательного и произвольного доступа.

EonStor CS — горизонтально масштабируемое сетевое устройство хранения данных, обеспечивающее высокую масштабируемость за счет возможностей горизонтального и вертикального расширения. По мере роста потребностей в емкости хранилищ пользователи смогут впоследствии расширить кластерную систему до 144 узлов для достижения емкости более 100 ПБ и производительности 100 ГБ/с. В связи с наличием двух видов рабочих нагрузок, а именно больших объемов потокового чтения/записи и малых объемов произвольного чтения/записи, для обеспечения бесперебойного корпоративного документооборота необходимо обеспечить технологию хранения данных, способную эффективно справляться с обеими задачами. Компания Infortrend добавила до 4 твердотельных накопителей к каждому узлу CS для кэширования метаданных файлов, а также небольших файлов, которые обычно передаются операциями ввода/вывода при небольших и произвольных рабочих нагрузках. В то же время задачи по вводу-выводу больших файлов с последовательной выборкой обрабатываются непосредственно пулом жестких дисков.

Главное преимущество встроенного SSD-кэширования заключается в ускоренном времени отклика при выполнении задач, связанных с файловыми операциями (в частности, сведением списков файлов и папок), благодаря низкой задержке, обеспечиваемой твердотельными накопителями. Кроме того, твердотельные накопители имеет хорошую производительность произвольного доступа, что обеспечивает существенное повышение производительности при обработке произвольных запросов пользователей на чтение/запись небольших файлов. По сравнению с системами хранения, использующими только флэш-накопители, CS представляет собой экономичное решение, обеспечивающее высокопроизводительное хранение данных с меньшими затратами и высокой емкостью для больших объемов данных.

«Мы модернизировали горизонтально масштабируемые сетевые устройства памяти CS за счет твердотельных накопителей для кэширования файлов, и теперь они могут обеспечивать быстрое время отклика при обработке произвольных запросов пользователей и повышенную производительность при выполнении задач, связанных с чтением и записью небольших файлов. Это решение будет особенно привлекательным для современных бережливых предприятий благодаря своей значительно более высокой экономичности по сравнению с системами хранения, использующими только флэш-накопители», ― сообщил старший директор компании по товарному планированию Франк Ли (Frank Lee).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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SOURCE Infortrend Technology, Inc.