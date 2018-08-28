Innodisk выводит AIoT на скоростной уровень NVMe PCIe

Innodisk делает первый шаг к внедрению хранилищ PCIe Gen3 в сферу промышленного AIoT и периферийных вычислений с высокоскоростными SSD М.2

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 28 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Решения PCIe Gen3 наконец-то выходят на рынок промышленных и встраиваемых систем. Стремясь удовлетворить спрос на повышенную скорость передачи данных, компания Innodisk представляет свой твердотельный накопитель (SSD) M.2 NVMe PCIe Gen3×2 3ME2 MLC. SSD доступны в различных форм-факторах, работают в температурном диапазоне от -40 до 85 градусов по Цельсию без применения радиаторов и обеспечивают 3-кратное повышение скорости по сравнению с обычными устройствами SATA.

Для рынка AIoT характерны требования к компактности SSD для экономии пространства и надежности, а также способности хранилищ информации выдерживать самые суровые условия эксплуатации. Ограниченное пространство зачастую влечет за собой проблемы с высокими температурами и рассеиванием тепла.

Новейший модуль М.2 от Innodisk блестяще решает эти проблемы. По сравнению с другими устройствами, имеющими аналогичные спецификации, новый PCIe SSD 3ME2 потребляет энергии на 50% меньше, что облегчает рассеивание тепла. Накопитель доступен в форм-факторах 2280 и 2242. Благодаря своей промышленной конструкции, SSD обеспечивает целостность данных с помощью технологии коррекции ошибок LDPC и комплексную защиту пути передачи информации (ETEP).

В SSD используется флэш-память MLC без SLC-кэша, что избавляет его от неизбежного падения скорости работы при заполнении кэш-памяти. Радикально решая эту проблему, MLC-флэш продолжает выдавать стабильно высокую скорость на протяжении всего срока службы.

По словам вице-президента Innodisk Corporation г-на Ву (C. C. Wu), представляя это интегрированное решение, компания выходит в лидеры рынка. Новый высокоскоростной накопитель PCIe SSD 3ME2 доступен в вариантах с высокой емкостью. Вместе с этим, платформа облачного управления SSD iCAP™ от Innodisk предлагает пользователям множество настраиваемых функций, способных интегрироваться с широчайшим спектром устройств для многоуровневых периферийных вычислений - датчиков, шлюзов, узлов и т.д. Ориентируясь на будущие потребности архитектуры таких вычислений, компания Innodisk создает комплексные решения, стимулирующие внедрение интеллектуальных технологий IoT. Узнать больше о продуктах компании можно по ссылке https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/m2-sata/M2_P42_3ME2

Контактная информация для представителей СМИ

Бенджамин Джокела (Benjamin Jokela), +886-2-7703-3000 доб. 1516



Benjamin_Jokela@innodisk.com

Ивонн Лью (Yvonne Liu), +886-2-7703-3000 доб. 1515



Yvonne_Liu@innodisk.com

О компании Innodisk

Компания Innodisk, входящая в рейтинг Forbes «200 ведущих предприятий-мультимиллионеров Азии», является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной среды. Основанное в 2005 году предприятие с головным офисом в тайваньском Тайбэе посредством своей команды высококлассных инженеров и специалистов по продажам обслуживает обширную базу клиентов по всему миру.

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