Innodisk представляет масштабируемый, интегрированный портфолио периферийного ИИ на Embedded World 2026

НЮРНБЕРГ, Германия, 11 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk, один из ведущих мировых поставщиков ИИ-решений, представляет на выставке Embedded World 2026 комплексный портфель решений, предназначенных для ускорения развертывания периферийного искусственного интеллекта в реальных условиях. С сильным акцентом на корпоративный и отраслевой ИИ, Innodisk объединяет передовую вычислительную производительность с практической системной интеграцией для обеспечения масштабируемого, безопасного и высокоэффективного внедрения периферийного ИИ.

Мост между корпоративным ИИ и периферийным выводом

Innodisk unveils scalable, integrated Edge AI portfolio at Embedded World 2026

В основе презентации этого года лежат локальные корпоративные ИИ-решения Innodisk. AccelBrain обеспечивает безопасный вывод ИИ в изолированной среде, сохраняя конфиденциальность данных и обеспечивая быструю локальную обработку ИИ в системе периферийного ИИ Innodisk APEX-X200 на базе новейшего графического процессора NVIDIA® Blackwell GeForce RTX™ 5080. AccelTune позволяет предприятиям точно настраивать модели без кодирования, используя систему Innodisk APEX-S100 Edge AI с процессорами Intel® Xeon® серии 6700 и поддержкой двух графических процессоров NVIDIA® H200, RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition или L40S, что упрощает обучение и оптимизацию моделей и делает их более масштабируемыми. Эти решения помогают предприятиям обеспечивать безопасность конфиденциальных данных и запускать ИИ в режиме реального времени на месте.

Мультиплатформенные решения — сотрудничество с Qualcomm и Intel

Используя свой опыт в области системной интеграции, Innodisk сотрудничает с ведущими отраслевыми партнерами для предоставления мультиплатформенных решений для различных потребностей периферийного ИИ. В партнерстве с Qualcomm Technologies, Inc., Innodisk выделяет свою вычислительную серию AI on ARM, включая мини-модуль COM-HPC и стартовый комплект на базе процессоров Qualcomm Dragonwing™. Обеспечивая до 100 TOPS (плотность) масштабируемой производительности ИИ, эти системы построены на надежной архитектуре Dragonwing, предназначенной для становящимися все более сложными рабочих нагрузок периферийного ИИ, поддерживая при этом энергоэффективность и гибкую системную интеграцию для промышленных условий.

На базе платформы Dragonwing живые демонстрации показывают приложения Vision Language Model (VLM) для понимания обстановки в режиме реального времени, включая обнаружение дыма и пожара, соблюдение требований СИЗ и обнаружение падения работников, а также системы NVR с искусственным интеллектом, которые позволяют осуществлять поиск видео на естественном языке в потоках наблюдения.

Расширяя сотрудничество с Intel, Innodisk представляет периферийные ИИ-решения на базе новейших процессоров Intel® Core™ Ultra Series 3, обеспечивающие производительность ИИ-вычислений до 180 TOPS для промышленного применения. Кроме того, Innodisk представляет еще одну живую демонстрацию, построенную на процессорах серии Intel® Core™ Ultra 200S. Он оснащен функцией Ultra-Fast Stream OCR, демонстрирующей захват текста с нулевой задержкой и интеллектуальное структурное извлечение, оптимизированное для высокоскоростного развертывания в сложных промышленных условиях.

Надежные решения для камер с использованием периферийного ИИ

Помимо вычислительных платформ, Innodisk также демонстрирует свои надежные решения для камер, предназначенные для использования периферийного ИИ в области мобильности, робототехники и автоматизации. Разработанная компанией интеллектуальная система мобильности объединяет до восьми модулей камеры GMSL2 для обеспечения сшивания объемного обзора в режиме реального времени, обнаружения объектов, слепых зон и систем мониторинга водителей для тяжелой техники и транспортных средств.

Готовая к будущему ИИ-инфраструктура

Дополнительно к своим платформам ИИ Innodisk представляет передовую ИИ-инфраструктуру, включая решения DDR5 12800 MRDIMM, CXL Add-in-Card и LPCAMM2. Высокоскоростные модули LAN и твердотельные накопители PCIe Gen 5 для центров обработки данных обеспечивают дополнительную производительность, масштабируемость и пропускную способность данных, необходимые для требовательных рабочих нагрузок ИИ.

Посетите Innodisk в зале 1, стенд 1-370, чтобы узнать о будущем периферийного ИИ.

