Innodisk продемонстрирует полную готовность к интеграции IoT на выставке InnoTrans 2018

Компания во всеоружии встречает этап стремительного роста IoT в транспортном секторе, представляя комплексный ассортимент хранилищ информации, модулей памяти, расширительных плат и систем облачного управления

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 18 сентября 2018 г. /PRNewswire/ – Интернет вещей (IoT) в транспортном секторе имеет все шансы вырасти в четыре раза за период с 2015 по 2020 гг. Компания Innodisk примет участие в выставке InnoTrans, где продемонстрирует свои продукты и решения, способные справиться с многими сложностями IoT и граничных вычислений (edge computing) в транспортной отрасли.

По мере развития IoT вычислительные ресурсы постепенно переходят к автомобилям, станциям, портам и прочим инфраструктурным объектам, через которые ежедневно проходит бесчисленное множество людей и грузов. Это означает, что установленные на этих объектах устройства должны справляться со сложными, переменчивыми климатическими условиями и выдерживать различные экологические угрозы. Более того, эти данные должны быть надлежащим образом защищены, а устройства - иметь способность обрабатывать большой объём информации. И, наконец, на фоне роста количества оборудования и его переноса во всё более отдалённые места возрастает потребность в эффективном управлении и техническом обслуживании.

Решение iCAP™ от Innodisk представляет собой платформу, соединяющую все ваши сетевые устройства вне зависимости от места их расположения. Разработка на базе браузера позволяет оператору оценивать текущий статус каждого устройства и его компонентов. Таким образом, платформа радикально упрощает процесс планирования ТО и снижает общую себестоимость владения.

Устройства хранения данных промышленного класса, с использованием памяти 3DNAND и интерфейса NVMe PCIe имеют небольшие размеры и обеспечивают надёжные показатели производительности. Необходимый объём памяти обеспечивают высокоскоростные и стабильные модули DRAM с возможностью дополнительной защиты от сульфирования и нанесением дополнительного конформного покрытия, обеспечивающего повышенную стойкость к неблагоприятным атмосферным условиям. Для хранения информации могут также использоваться модули, способные стабильно функционировать в широком диапазоне температур (от -40 до 85 градусов по Цельсию).

Платы расширения с CAN-шиной, платы расширения с COM портами повышенной прочности обеспечивают стабильную связь с базовой платформой и всеми подключёнными к ней устройствами. Кроме весьма обширных температурных спецификаций эти платы надёжно защищены от электрических помех и скачков напряжения.

Чтобы узнать больше об этом и других решениях, посетите нашу экспозицию на InnoTrans 2018:

Стенд №225

Berlin ExpoCenter City

18/09 - 21/09

О компании Innodisk

Компания Innodisk, входящая в рейтинг Forbes «200 лучших предприятий-мультимиллионеров Азии», является производителем и сервисным центром по флэш-памяти, модулей модулям DRAM и встраиваемых встраиваемым периферийных периферийным продуктов продуктам для промышленного и индустриального применения. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из аэрокосмической, оборонной отраслей, на рынках облачного хранения и встроенных систем, Innodisk выделяется среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и высокий уровень обслуживания.

Основанная в 2005 году компания Innodisk со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань) оказывает поддержку своим заказчикам по всему миру и располагает командами технических и маркетинговых специалистов на материковой части Китая, в Европе, Японии и США.

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk посетите веб-сайт https://www.innodisk.com

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