Innodisk تكشف عن محفظة للذكاء الاصطناعي للحافة قابلة للتطوير ومتكاملة في معرض Embedded World 2026

نورمبرغ ، ألمانيا ، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تقدم شركة "إنوديسك" (Innodisk)، وهي مزود عالمي رائد لحلول الذكاء الاصطناعي ، محفظة شاملة مصممة لتسريع نشر الذكاء الاصطناعي للحافة في العالم الحقيقي في معرض (Embedded World 2026). مع التركيز القوي على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والصناعات، تجمع "إنوديسك" أداء الحوسبة المتقدم مع التكامل العملي للأنظمة لتمكين تنفيذ للذكاء الاصطناعي للحافة قابل للتطوير، وآمن وذو كفاءة عالية.

ربط الذكاء الاصطناعي للمؤسسات واستدلال الحافة

في صميم معرض هذا العام تأتي حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الموقع من "إنوديسك". توفر أداة AccelBrain استدلالاً آمنًا ومعزولاً للذكاء الاصطناعي ، ما يسمح بالحفاظ على خصوصية البيانات وتمكين معالجة الذكاء الاصطناعي المحلية السريعة على نظام APEX-X200 للذكاء الاصطناعي للحافة من "إنوديسك" مدعومًا بأحدث وحدة معالجة رسومية من طراز NVIDIA® Blackwell GeForce RTX TM 5080. تسمح أداة AccelTune للمؤسسات بتحسين النماذج بدون برمجة، باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي للحافة APEX-S100 من "إنوديسك" مع معالجات سلسلة Intel® Xeon® 6700 ودعم وحدات المعالجة الرسومية المزدوجة من طراز NVIDIA® H200, RTX PROᵀᴹ 6000 Blackwell Server Edition، أو L40S، مما يجعل تدريب النماذج وتحسينها أكثر بساطة وأكثر قابلية للتطوير. تساعد هذه الحلول المؤسسات على الحفاظ على أمان البيانات الحساسة ومعالجة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي في الموقع.

حلول متعددة المنصات: تعاونات Qualcomm وIntel

من خلال الاستفادة من خبرتها في تكامل الأنظمة ، تتعاون "إنوديسك" مع الشركاء الرائدين في الصناعة لتقديم حلول متعددة المنصات لاحتياجات الذكاء الاصطناعي للحافة المتنوعة. بالشراكة مع شركة "كوالكوم تكنولوجيز إنك" (Qualcomm Technologies ، Inc.)، تسلط "إنوديسك" الضوء على سلسلة حوسبة الذكاء الاصطناعي على منصات ARM ، بما في ذلك وحدة COM-HPC المصغرة و"مجموعة أدوات البداية" التي تعمل بواسطة معالجات Qualcomm Dragonwing™. تقدم هذه الأنظمة أداء الذكاء الاصطناعي القابل للتطوير بقدرة تصل إلى 100 TOPS [عمليات تيرا/ثانية] (كثيفة) ، وهي مبنية على بنية Dragonwing قوية مصممة لدعم أحمال العمل للذكاء الاصطناعي للحافة المتزايدة التعقيد مع الحفاظ على كفاءة الطاقة والتكامل المرن للأنظمة للبيئات الصناعية.

بدعم من منصة Dragonwing ، تستعرض العروض التجريبية المباشرة تطبيقات "النماذج اللغوية البصرية" لفهم المشهد في الوقت الفعلي ، بما في ذلك اكتشاف الدخان والنار ، وامتثال "معدات الوقاية الشخصية" ، واكتشاف سقوط العمال ، إلى جانب أنظمة "تسجيل الفيديو للشبكات" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسمح بالبحث بالفيديو باللغة الطبيعية عبر تيارات المراقبة.

في إطار توسيع تعاونها مع شركة "إنتل" (Intel)، تقدم "إنوديسك" حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعمل بأحدث معالجات Intel® Core™ Ultra Series 3، وتوفر أداء حوسبة الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 180 TOPS [عمليات تيرا/ثانية] للتطبيقات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم "إنوديسك" عرضًا تجريبيًا مباشرًا آخر مبني على معالجات Intel® Core™ Ultra 200S Series. يتضمن التعرف البصري على الرموز بالتدفقات فائقة السرعة، الذي يعرض التقاط النص بدون تأخير والاستخراج الهيكلي الذكي المحسّن للسرعات العالية ، والنشر القائم على الحافة في البيئات الصناعية المعقدة.

حلول متينة للكاميرات للذكاء الاصطناعي للحافة

وبالإضافة إلى منصات الحوسبة ، تستعرض "إنوديسك" أيضًا حلول الكاميرا المتينة المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجال التنقل والروبوتات والأتمتة. يدمج نظام التنقل الذكي الخاص بها ما يصل إلى ثمانية وحدات كاميرا بنظام واجهات GMSL2 لتمكين رؤية محيطية متصلة في الوقت الفعلي ، واكتشاف الأجسام ، وكشف النقطة العمياء ، وأنظمة مراقبة السائقين للمركبات والمعدات الثقيلة.

بنية تحتية للذكاء الاصطناعي جاهزة للمستقبل

استكمالاً لمنصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، تقدم "إنوديسك" بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك حلول ذاكرة DDR5 12800 MRDIMM، وبطاقة CXL الإضافية، و ذاكرة LPCAMM2. تضمن وحدات شبكات LAN عالية السرعة و أقراص SSD بنظام PCIe Gen5 من الجيل الخامس لمراكز البيانات الأداء وقابلية التطوير وعرض النطاق الترددي للبيانات اللازم لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتطلبة.

تفضلوا بزيارة "إنوديسك" في القاعة (1)، كشك (1-370) لتجربة مستقبل الذكاء الاصطناعي للحافة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.innodisk.com .

