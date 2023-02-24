Innodisk представила технологию iSLC со 100K циклами P/E для 5G и «умных» городов

Innodisk представила запатентованную технологию встроенного программного обеспечения iSLC с поддержкой 100 тыс. циклов P/E для реализации потенциала в сфере сетей 5G и «умных» городов на базе ИИ

ТАЙБЭЙ, 24 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Индустрия 5G развивается стремительными темпами, особенно в области технологии сетевого сегментирования, что позволило разработать эффективную архитектуру передачи данных для сетей 5G. Сетевое сегментирование позволяет провайдерам услуг связи развертывать многочисленные сети, удовлетворяющие дифференцированным требованиям различных клиентов к сетевым возможностям, что также создает новые вызовы для отрасли в плане хранения данных.

Innodisk introduces the new-generation patented iSLC technology with its exclusive firmware technology breakthrough. Combining the BiCS5 112-layer TLC 3D NAND Flash, the new technology enhances the industrial storage performance and achieves the industry-highest 100K P/E cycles. Compared to traditional TLC 3D NAND Flash, this extends the lifespan by 33 times.

Чтобы помочь клиентам преодолеть препятствия, связанные с хранением и доступом к данным в суровых промышленных условиях, компания Innodisk, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков флеш-накопителей промышленного класса, представила наиболее всеобъемлющий ассортимент решений для хранения данных промышленного класса. В частности, в ответ на повышенные требования к чтению и записи, создаваемые устройствами IoT и граничными вычислениями с искусственным интеллектом (ИИ), Innodisk представила запатентованную технологию iSLC нового поколения вместе с эксклюзивным инновационным встроенным программным обеспечением. В сочетании со 112-слойными 3D TLC флеш-накопителями NAND серии BiCS5 новая технология повышает производительность промышленных хранилищ и поддерживает до 100 тыс. циклов программирования/стирания (P/E), что является рекордом в отрасли. Это позволяет продлить срок службы в 33 раза по сравнению с традиционными флеш-накопителями типа TLC 3D NAND.

Кроме того, учитывая, что многие проекты в области сетей 5G, инфраструктуры 5G и «умных» городов внедряются в суровых условиях на открытом воздухе или в круглосуточном режиме, например интеллектуальная система электронной оплаты на основе машинного зрения с использованием ИИ и ANPR, компания Innodisk задействует свои возможности в области интеграции аппаратного и программного обеспечения для внедрения технологий встроенного программного обспечения в iSLC Series. Благодаря эксклюзивному встроенному программному обеспечению Innodisk iData Guard и iPower Guard передача данных может осуществляться в нестабильных условиях при обеспечении защиты для достижения оптимальной стабильности и удобства при реализации бизнес-возможностей в сфере сетей 5G, «умных» городов и AIoT.

Модели серии Innodisk iSLC работают с интерфейсами SATA и PCIe, доступны в различных форматах и поддерживают широкий диапазон стардартных и промышленных температур. В настоящее время на рынке представлены модели SATA SSD 3IE7 и PCIe 4IG2-P, а во втором квартале 2023 года также поступят в продажу модели PCIe 3IE6 и PCIe 4IE3 Series. Клиенты из различных вертикальных областей могут найти идеальные решения во всеобъемлющем и высококачественном ассортименте Innodisk, что поможет им воспользоваться растущими возможностями в области промышленного бизнеса.

Информация о компании Innodisk

Innodisk — это сервисный поставщик флеш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных устройств для промышленных и корпоративных нужд. Более подробная информация представлена на сайте компании Innodisk по ссылке https://www.innodisk.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009199/iSLC_photo.jpg

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SOURCE Innodisk Corporation