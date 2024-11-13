Innodisk представляет E1.S Edge Server SSD для будущего периферийных вычислений и ИИ

ТАЙБЭЙ, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk, один из ведущих мировых поставщиков решений для искусственного интеллекта, представила свой новый твердотельный накопитель E1.S SSD, специально разработанный для растущих сценариев применения периферийных вычислений. E1.S edge server SSD предлагает исключительную производительность, надежность и возможности терморегулирования для удовлетворения критических потребностей современных сред с интенсивным использованием данных и преодоления разрыва между традиционными промышленными SSD-накопителями и SSD-накопителями для центров обработки данных.

Innodisk has introduced its new E1.S SSD, which is specifically designed to meet the demands of growing edge computing applications.

Поскольку технологии ИИ и 5G быстро развиваются, требования к обработке и хранению данных продолжают расти. SSD E1.S решает проблемы баланса рассеивания тепла и производительности, что стало серьезной проблемой для современных твердотельных накопителей. Традиционные промышленные твердотельные накопители и твердотельные накопители для центров обработки данных часто с трудом удовлетворяют потребности периферийных вариантов применения. Innodisk E1.S устраняет эти узкие места с помощью стандартного форм-фактора для предприятий и центров обработки данных (EDSFF) и представляет собой превосходную альтернативу твердотельным накопителям U.2 и M.2.

Твердотельный накопитель E1.S SSD спроектирован для превосходной работы в сложных условиях, обладая надежными возможностями терморегулирования, включая технологию динамического теплового дросселирования и широкий диапазон рабочих температур от -40 °C до 85 °C. Этот универсальный накопитель с ёмкостью от 400 ГБ до 8 ТБ и поддержкой допустимого количества перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) является как эффективным загрузочным диском для центров обработки данных, так и надежным решением для хранения данных для высокопроизводительных вычислительных сценариев использования. Его исключительная долговечность и компактный форм-фактор делают его особенно подходящим для развертывания в серверах 1U, системах искусственного интеллекта и средах машинного обучения.

Оптимизированный для PCIe Gen 5, E1.S решает проблемы рассеивания тепла и мощности, типичные для твердотельных накопителей M.2 SSD при высокопроизводительных рабочих нагрузках. Конструкция с горячим подключением обеспечивает бесперебойную модернизацию при одновременном сокращении времени простоя. E1.S прошел валидацию для промышленных компьютеров следующего поколения и периферийных серверов, включая интеграцию с кратковременным периферийным ИИ-сервером NVIDIA MGX. Серия E1.S со стандартной температурой также служит надежным загрузочным диском для центров обработки данных с возможностью горячей замены и расширенными функциями, включая журналы событий SSD, автоматический мониторинг и обновления встроенного программного обеспечения в режиме онлайн. Для более крупных серверных инфраструктур Innodisk предлагает твердотельный накопитель E3.S SSD с дополнительной ёмкостью и долговечностью, который идеально подходит для центров обработки данных.

Innodisk лидирует на рынке благодаря своей технологии промышленного класса NAND, передовому терморегулированию и настраиваемым решениям SSD. Предлагая персонализированные услуги, Innodisk обеспечивает идеальный баланс между рассеиванием тепла SSD и производительностью. Будь то ИИ, периферийные вычисления или высокопроизводительные корпоративные среды, твердотельные накопители E1.S и E3.S обеспечивают надежность и производительность, необходимые для самых требовательных рабочих нагрузок сегодняшнего дня.

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