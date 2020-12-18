Innodisk берет под контроль IoT-устройства за счет эффективного комплекса восстановительных технологий

Возможности полного восстановления для граничных устройств

Новейшим пополнением серии InnoAGE является линейка InnoOSR 3TO7, выпускаемая в форм-факторах 2.5", M.2 2242 и 2280, а также mSATA, с емкостью от 32 ГБ до 1 ТБ. Новейшая линейка InnoOSR обеспечивает превосходное восстановление, запускаемое одним нажатием кнопки и легко возвращающее к жизни отказавшие устройства без длительного восстановления на программном уровне или более дорогостоящего удаленного восстановления.

Эта новая линейка серии InnoAGE также включает в себя усовершенствованный инструментарий InnoOSR, обеспечивающий автоматизацию функционала мгновенного восстановления InnoOSR с помощью запатентованной функции обработки контрольных сигналов на уровне прошивки. Результатом является исключительно экономичная восстановительная система, сокращающая затраты на техническое обслуживание на величину до 80%. InnoOSR не требует вмешательства человека, а функционал круглосуточного автономного мониторинга граничных устройств с инструментарием локального восстановления (OSR) легко интегрируется в любую программную среду/платформу.

Универсальная новинка InnoAGE для сферы IoT

Серия InnoAGE, ориентированная на процветающий рынок граничных устройств Интернета вещей емкостью 500 миллиардов единиц, может обеспечивать сокращение длительности простоев, что представляет особую ценность для центров обработки данных, складских объектов и приборов наблюдения. В то же время серия InnoOSR идеально подходит для обеспечения бесперебойного функционирования систем даже при отсутствии поблизости обслуживающего персонала (например, в терминалах самообслуживания, автоматизированных системах розничной торговли, игровых автоматах для казино и пр.).

Серия InnoAGE 3TI7, дополненная средствами InnoOSR, разработана с использованием технологий, действующих на уровне прошивки, и оснащена операционной системой Microsoft Azure Sphere. InnoAGE обеспечивает возможность многофункционального управления, своевременного технического обслуживания, интеллектуального анализа данных и обновления прошивки, защиты данных и дистанционного управления через облако, а InnoOSR — экономичное и легкое восстановление систем, важнейшей характеристикой которых является продолжительность безотказной работы.

Информация о компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем с обеспечением сервисной поддержки. Мы выгодно отличаемся от других поставщиков своим стремлением к исключительному качеству нашей продукции и обслуживания, что обеспечивает высокую степень удовлетворенности клиентов, представляющих различные отрасли с повышенными требованиями.

Более подробная информация о компании Innodisk представлена на ее сайте по адресу https://www.innodisk.com

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