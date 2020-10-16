Innodisk и ASUS внедряют новые технологии для безотказного дистанционного управления IoT-решениями

По прогнозам Cisco, к 2030 году в мире будет насчитываться 500 миллиардов устройств, используемых в рамках концепции Internet of Things (IoT, «Интернет вещей»). Это в десять раз больше, чем в 2020 году, в котором зарегистрировано всего 50 миллиардов таких устройств. Без экономически эффективного управления такого большого количества IoT-устройств их использование и обслуживание было бы просто невозможно.

Эта задача решаема за счет уникальной технологии дистанционной передачи сигналов InnoAGE от Innodisk в сочетании с облачной консолью ASUS IoT (AICC) — операторы устройств могут без труда управлять IoT-решениями дистанционно. При дистанционной передаче сигналов возможно удаленное восстановление работы устройств даже при серьезных сбоях, например, при повреждении данных или неисправности операционной системы.

Развитие экосистемы AIoT

Сотрудничество Innodisk и ASUS — очередной этап в партнерстве на высоком уровне, компания Innodisk продолжает играть ведущую роль в расширении глобальной экосистемы AIoT.

«ASUS является одним из ключевых партнеров в реализации миссии компании Innodisk по созданию «разумного» мира. Мы рады, что результаты нашего партнерства представляют огромную ценность для наших клиентов, — заявил президент компании Innodisk Рэнди Чен (Randy Chien). — Умный SSD-диск InnoAGE от Innodisk и передовая IoT-технология, разработанная компанией ASUS, делают будущее IoT ближе для наших клиентов по всему миру».

«Партнерство между ASUS и Innodisk — это огромный шаг вперед в развитии граничных вычислений, ― отметил старший вице-президент компании ASUS и сопредседатель подразделения Open Platform and AIoT Business Groups Джеки Сю (Jackie Hsu). — Производительность и гибкость облачной консоли ASUS IoT в сочетании с возможностями дистанционного управления в рамках технологии InnoAGE обеспечивают надежность инфраструктуры AIoT и упрощают ее обслуживание».

О компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем с обеспечением сервисной поддержки. Мы выгодно отличаемся от других поставщиков своим стремлением к исключительному качеству нашей продукции и обслуживания, что обеспечивает высокую степень удовлетворенности клиентов, представляющих различные отрасли с повышенными требованиями.

Более подробная информация о компании Innodisk представлена на ее сайте по адресу https://www.innodisk.com.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1312370/InnoAGE_mSATA_with_ASUS_2.jpg

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https://www.innodisk.com



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