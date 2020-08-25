Innodisk и DFI представляют лучшее решение для управления IoT-устройствами

Для решения этой проблемы ведущий разработчик промышленных систем хранения данных Innodisk совместно с компанией-специалистом по технологиям встроенных систем DFI представили платформу дистанционного управления DFI RemoGuard. DFI присоединилась к растущей сети партнеров компании Innodisk, использующих ее технологии для создания комплексных систем хранения данных на базе IoT-решений от Innodisk.

Сочетание технологий двухканального управления iCAP и InnoAGE от Innodisk с аппаратной реализацией DFI позволяет RemoGuard снижать расходы на технический персонал, сокращать время реагирования на неисправности и предотвращать отключение системы для проведения техобслуживания. Функции мониторинга в режиме реального времени и восстановления одним нажатием на клавишу дополняют возможности самой универсальной системы управления устройствами.

"В сотрудничестве с лидером рынка твердотельных накопителей промышленного класса Innodisk мы разработали RemoGuard. Эта система представляет собой не только высокопроизводительное встраиваемое решение, но и самую передовую платформу для дистанционного управления. Наша универсальная разработка поможет клиентам пережить трудные времена, а нам позволит с оптимизмом смотреть в будущее", - прокомментировал президент DFI Стивен Цай (Steven Tsai).

iCAP

Облачная платформа управления iCAP от Innodisk предоставляет удобный доступ к средствам мониторинга и контроля локальных и удаленных устройств. Система осуществляет сбор данных и отправку отчетов, а также уведомляет операторов об отказе оборудования или других нештатных ситуациях.

InnoAGE

Доля твердотельных накопителей на рынке гибких корпоративных хранилищ неуклонно растет. Непревзойденное сочетание скорости, энергоэкономичности, компактного размера и минимальных затрат на обслуживание делает SSD-диски идеальным решением буквально для любых нужд. InnoAGE SSD от Innodisk - это флеш-хранилище с поддержкой внеполосного управления, оснащенное Microsoft Azure Sphere. Технология InnoAGE обеспечивает многофункциональное управление, смарт-анализ данных и обновление фирменного ПО, безопасность информации и дистанционное управление через облако.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из широкого спектра сложных и высокотехнологичных отраслей, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

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SOURCE Innodisk Corporation