Innodisk объявляет о стратегии, направленной на расширение возможностей ИИ

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Innodisk Corporation

25 авг, 2022, 16:10 BST

ТАЙБЭЙ, 25 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk, являющаяся одним из мировых лидеров в области промышленных хранилищ и встроенных периферийных устройств, официально объявила о новой стратегии развития Innodisk Group, ориентированной на рынок искусственного интеллекта (ИИ), а также представила решение Innodisk AI на пресс-конференции в ТАЙБЭЕ (Тайвань). С момента расширения деятельности компании на AIoT в 2017 году компания Innodisk приобрела более 1000 успешных клиентов по всему миру. В ближайшие годы Innodisk продолжит расширять свой экосистемный альянс и продолжать разработку технологий ИИ с участием дочерних организаций, а также своих партнеров Intel, NVIDIA, Microsoft и ASUS IoT.

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Innodisk formed alliances with international manufacturers such as ASUS IoT, Microsoft, Intel, and NVIDIA to expand technical collaboration, integrate various heterogeneous platforms and AI computing technologies, and create a new Innodisk AI Solution.
Innodisk formed alliances with international manufacturers such as ASUS IoT, Microsoft, Intel, and NVIDIA to expand technical collaboration, integrate various heterogeneous platforms and AI computing technologies, and create a new Innodisk AI Solution.

По данным маркетинговых исследований, к 2023 году мировой рынок искусственного интеллекта предположительно достигнет 500 млрд долларов, а спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта предположительно возрастет в десять раз до 2025 года. По мере того, как искусственный интеллект постепенно превращается в важнейшую инфраструктуру для роста и принятия решений, он станет одним из главных направлений будущего глобального технологического развития.

В настоящее время компания Innodisk активно внедряет на рынок граничных вычислений ИИ три основные преимущества: абсолютная интеграция, анализ приложений и расширение возможностей искусственного интеллекта. Эти сильные стороны будут служить основой для продвижения Innodisk вперед в сфере ИИ.

Абсолютная интеграция

На пресс-конференции компания Innodisk предложила комплексную архитектуру ИИ, сочетающую в себе передачу данных от облачных до граничных приложений и интеграцию программных и аппаратных технологий с разнородными платформами для стимулирования инноваций в сфере промышленного интеллекта.

Анализ приложений

В последние годы компания Innodisk запустила более 1000 проектов в сфере интеллектуальных приложений. Глубокое понимание компанией глобальных отраслевых тенденций и потребностей конечных пользователей является ее максимальным преимуществом в решении проблем этого рынка.

Руководитель подразделения интеллектуальных периферийных приложений Innodisk Джонни У (Johnny Wu) отметил следующее: «Все разработки ИИ основаны на требованиях конечного пользователя. Когда приложение требует этого, необходимо осуществлять сбор, хранение и использование высокоскоростных и эффективных данных. Это закладывает важную основу для искусственного интеллекта. В конечном итоге путь к дальнейшему анализу и получению выводов на основе огромных объемов данных для достижения действительно интеллектуальных систем ИИ зависит от поддержки вычислительной технологии».

Расширение возможностей ИИ 

Основой технологий компании Innodisk всегда были данные. В целях обеспечения всеобъемлющей технической инфраструктуры для сбора данных, а также передачи, обработки, хранения и обучения компания непрерывно расширяет возможности продуктов за счет ИИ. Компания продолжает внедрение таких революционных продуктов, как InnoAGE, InnoOSR и InnoBTS.

В настоящее время компания Innodisk продолжает объединяться с такими международными производителями, как ASUS IoT, Microsoft, Intel и NVIDIA, в целях расширения технического сотрудничества, интеграции различных разнородных платформ и вычислительных технологий ИИ, а также создания нового решения Innodisk AI. Благодаря инновационной архитектуре ИИ, интегрированному дистанционному управлению, поддержке со стороны сторонних поставщиков программного обеспечения (ISV), операционным платформам, а также программным и аппаратным решениям компании Innodisk клиенты могут быстро и эффективно интегрировать решения на основе ИИ.

Председатель правления компании Innodisk Рэнди Кьен (Randy Chien) заявил: «Innodisk AI не только предоставляет больше возможностей для будущих приложений ИИ, но и ускоряет внедрение интеллектуальных приложений на вертикальных рынках. Мы будем активно создавать решения на основе ИИ для таких сфер применения как умный город, интеллектуальная розничная торговля, промышленная интеллектуальная автоматизация и интеллектуальная медицина».

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SOURCE Innodisk Corporation