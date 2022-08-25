Innodisk объявляет о стратегии, направленной на расширение возможностей ИИ

ТАЙБЭЙ, 25 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk, являющаяся одним из мировых лидеров в области промышленных хранилищ и встроенных периферийных устройств, официально объявила о новой стратегии развития Innodisk Group, ориентированной на рынок искусственного интеллекта (ИИ), а также представила решение Innodisk AI на пресс-конференции в ТАЙБЭЕ (Тайвань). С момента расширения деятельности компании на AIoT в 2017 году компания Innodisk приобрела более 1000 успешных клиентов по всему миру. В ближайшие годы Innodisk продолжит расширять свой экосистемный альянс и продолжать разработку технологий ИИ с участием дочерних организаций, а также своих партнеров Intel, NVIDIA, Microsoft и ASUS IoT.

Innodisk formed alliances with international manufacturers such as ASUS IoT, Microsoft, Intel, and NVIDIA to expand technical collaboration, integrate various heterogeneous platforms and AI computing technologies, and create a new Innodisk AI Solution.

По данным маркетинговых исследований, к 2023 году мировой рынок искусственного интеллекта предположительно достигнет 500 млрд долларов, а спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта предположительно возрастет в десять раз до 2025 года. По мере того, как искусственный интеллект постепенно превращается в важнейшую инфраструктуру для роста и принятия решений, он станет одним из главных направлений будущего глобального технологического развития.

В настоящее время компания Innodisk активно внедряет на рынок граничных вычислений ИИ три основные преимущества: абсолютная интеграция, анализ приложений и расширение возможностей искусственного интеллекта. Эти сильные стороны будут служить основой для продвижения Innodisk вперед в сфере ИИ.

Абсолютная интеграция

На пресс-конференции компания Innodisk предложила комплексную архитектуру ИИ, сочетающую в себе передачу данных от облачных до граничных приложений и интеграцию программных и аппаратных технологий с разнородными платформами для стимулирования инноваций в сфере промышленного интеллекта.

Анализ приложений

В последние годы компания Innodisk запустила более 1000 проектов в сфере интеллектуальных приложений. Глубокое понимание компанией глобальных отраслевых тенденций и потребностей конечных пользователей является ее максимальным преимуществом в решении проблем этого рынка.

Руководитель подразделения интеллектуальных периферийных приложений Innodisk Джонни У (Johnny Wu) отметил следующее: «Все разработки ИИ основаны на требованиях конечного пользователя. Когда приложение требует этого, необходимо осуществлять сбор, хранение и использование высокоскоростных и эффективных данных. Это закладывает важную основу для искусственного интеллекта. В конечном итоге путь к дальнейшему анализу и получению выводов на основе огромных объемов данных для достижения действительно интеллектуальных систем ИИ зависит от поддержки вычислительной технологии».

Расширение возможностей ИИ

Основой технологий компании Innodisk всегда были данные. В целях обеспечения всеобъемлющей технической инфраструктуры для сбора данных, а также передачи, обработки, хранения и обучения компания непрерывно расширяет возможности продуктов за счет ИИ. Компания продолжает внедрение таких революционных продуктов, как InnoAGE, InnoOSR и InnoBTS.

В настоящее время компания Innodisk продолжает объединяться с такими международными производителями, как ASUS IoT, Microsoft, Intel и NVIDIA, в целях расширения технического сотрудничества, интеграции различных разнородных платформ и вычислительных технологий ИИ, а также создания нового решения Innodisk AI. Благодаря инновационной архитектуре ИИ, интегрированному дистанционному управлению, поддержке со стороны сторонних поставщиков программного обеспечения (ISV), операционным платформам, а также программным и аппаратным решениям компании Innodisk клиенты могут быстро и эффективно интегрировать решения на основе ИИ.

Председатель правления компании Innodisk Рэнди Кьен (Randy Chien) заявил: «Innodisk AI не только предоставляет больше возможностей для будущих приложений ИИ, но и ускоряет внедрение интеллектуальных приложений на вертикальных рынках. Мы будем активно создавать решения на основе ИИ для таких сфер применения как умный город, интеллектуальная розничная торговля, промышленная интеллектуальная автоматизация и интеллектуальная медицина».

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SOURCE Innodisk Corporation