Innodisk объявляет о выпуске твердотельных накопителей Edge AI

ТАЙБЭЙ, 29 июля, 2022 /PRNewswire/ -- Innodisk, мировой лидер в области хранения данных промышленного назначения и встроенных периферийных устройств, стимулирует разработку технологии ИИ с использованием граничных вычислений и выпускает новую линейку твердотельных накопителей (SSD) для граничных вычислений, состоящую из накопителей 2.5" SATA 3TS6-P, 3TS9-P и M.2 (P80) 4TS2-P. Новые твердотельные накопители Innodisk для граничных вычислений ИИ характеризуются малой задержкой, высокой скоростью передачи данных DWPD (ежедневная запись данных на накопитель) и большой емкостью. Кроме того, технологии iCell и AES обеспечивают защиту данных от потерь и нарушений. Компания Innodisk, ориентированная на интеллектуальную ритейл-торговлю, умный город, интеллектуальное управление автопарком и сетевые системы хранения данных NAS, обеспечивает высокие скорости, надежность и исключительное качество для удовлетворения растущих потребностей рынка.

Согласно исследованиям ожидается, что в период с 2020 по 2028 год среднегодовые темпы роста рынка граничных центров обработки данных достигнут 24,58%. В связи с быстрым развитием искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT) и 5G использование данных сместилось с облачных на граничные приложения, что привело к росту спроса на граничные серверы и граничные центры обработки данных. Компания Innodisk готова к внедрению решений для рынка граничных серверов и открытию новых возможностей для бизнеса.

Твердотельные накопители для граничных вычислений ИИ, находящиеся внутри граничных серверов, требуются для обработки данных на высоких скоростях на месте, а не для отправки всех данных в центральный центр обработки данных, позволяя уменьшить задержку и сократить затраты. В качестве примера можно привести интеллектуальные уличные осветительные приборы и устройства мониторинга дорожного движения, использующие твердотельные накопители для обеспечения высокоскоростного чтения/записи, большой емкости и малой задержки при обработке данных в режиме реального времени, и то же самое можно сказать о граничных центрах обработки данных. Благодаря тому, что эта серия достигла уровня 6,4 ТБ, эти новые твердотельные накопители, безусловно, изменят рынок граничных хранилищ и повысят качество обслуживания конечных пользователей.

Си-Си Ву (CC Wu), генеральный менеджер подразделения флеш-памяти компании Innodisk, отметил, что компания Innodisk уже приступила к активной работе над приложениями для быстрорастущих отраслей 5G и искусственного интеллекта. Эта новая линейка продукции включает в себя научно-исследовательские возможности компании Innodisk в области программного обеспечения, аппаратного обеспечения и прошивки. После внедрения специализированных твердотельных накопителей, сочетающих в себе преимущества промышленных твердотельных накопителей с характеристиками твердотельных накопителей для центров обработки данных, компания Innodisk рассчитывает воспользоваться возможностями для развития бизнеса в сфере граничных вычислений и удовлетворить потребности постоянно растущего сектора.

Информация о компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем и оказывает сервисную поддержку. Более подробная информация представлена на сайте компании Innodisk по ссылке https://www.innodisk.com.

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SOURCE Innodisk Corporation