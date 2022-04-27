Innodisk представляет инновационный аппаратный модуль InnoAgent для OOB-пространства

Технология дистанционного управления по резервному каналу позволяет системным операторам управлять устройствами и обслуживать их даже в случае сбоя соответствующего оборудования или программного обеспечения. В случае с аппаратным модулем InnoAgent использование этой технологии становится возможным благодаря независимому подключению модуля к системе по протоколам UART, RS232 или GPIO. Даже если обычное сетевое соединение устройства полностью недоступно из-за сбоя в работе системы, это устройство остается доступным через отдельный канал связи InnoAgent.

Без решения для обеспечения резервного внеполосного (OOB от англ. out-of-band) доступа к сети, такого как аппаратный модуль InnoAgent, при отсутствии выхода в Интернет, аварийном отключении устройства или сбоях в работе его операционной системы, устройство невозможно контролировать дистанционно через основной порт LAN или Wi-Fi.

На устройствах с модулем InnoAgent приложения для мониторинга, такие как iCAP от Innodisk, по-прежнему могут получать доступ к информации об устройстве даже в случае серьезных проблем с аппаратным или программным обеспечением. На устройство можно также отправлять удаленные команды, например, о сбросе питания и перезапуске, через порт LAN модуля. Такая ценная возможность перезапуска и отправки других необходимых команд на устройства в случае сбоя в их работе устраняет необходимость круглосуточного присутствия специалистов на объекте.

Аппаратный модуль InnoAgent имеет два основных варианта применения: в качестве резервного средства при осуществлении управления по основному сетевому каналу в целях повышения доступности устройств или в качестве единственной формы дистанционного управления для повышения уровня безопасности. Оба варианта доступны в равной степени благодаря обширному набору функций InnoAgent и возможностям интеграции, включая API, что позволяет легко интегрировать модуль в существующие системы. InnoAgent может работать в широком диапазоне температур от -40 °C до +85 °C и соответствует требованиям стандарта по обеспечению электростатической защиты EN61000-4-2 (ESD): до 15 кВ при воздушном разряде и до 8 кВ при контактном.

Появление аппаратного модуля InnoAgent на рынке ожидается во II квартале 2022 года. Компания гарантирует его бесперебойные поставки, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Информация о компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем и оказывает сервисную поддержку. Более подробная информация представлена на сайте компании Innodisk по ссылке https://www.innodisk.com.

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SOURCE Innodisk Corporation