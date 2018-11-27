Innodisk представляет линейку самых быстрых модулей памяти DDR4 с широким температурным диапазоном для граничных вычислений

Информация предоставлена

Innodisk Corporation

04:27 GMT

Модули DRAM DDR4 2666MT/s от Innodisk с широким диапазоном рабочих температур удовлетворяют требования к производительности вычислительных устройств на самых удаленных участках периферии

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 3 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk представила новую серию высокопрочных DDR4 2666 Wide Temperature DRAM, предназначенных для жестких условий edge-приложений. Как отметил вице-президент подразделения DRAM компании Innodisk Самсон Чан (Samson Chang): «Рано или поздно DDR4 2666 станет стандартом рынка. Этим шагом мы обеспечили себе надлежащие позиции для удовлетворения текущих и будущих потребностей Интернета вещей и граничных вычислений в высокопроизводительных DRAM-модулях промышленного класса».

Innodisk 2666 DDR4 Wide Temperature Registered DIMM is now available from 4GB to 16GB
Innodisk 2666 DDR4 Wide Temperature Registered DIMM is now available from 4GB to 16GB

Устройства линейки 2666 Wide Temperature поставляются в небуфферизированных (с  ЕСС или без него) и буфферизированных  модулях с использованием исключительно оригинальных IC. Кроме того, всего модули имеют защиту от сульфуризации и совместимы с новейшими серверными платформами Intel® Mehlow and Purley, а также Coffee Lake.

Новые DRAM DDR4 2666MT/s с широким диапазоном рабочих температур представлены в вариантах емкостью от 4 ГБ до 16 ГБ и идеально подходят для промышленных сценариев применения, включая высокопрочные серверы, безвентиляторные системы, критически важные приложения, системы выдеонаблюдения и устройства сетевого взаимодействия. На фоне перехода к граничным вычислениям модули памяти с широким температурным диапазоном будут приобретать все большее значение, особенно в аэрокосмическом и автомобильном сегментах.

«Мы видим новые возможности в тенденциях децентрализации периферийных вычислений и Интернета вещей по мере увеличения вычислительных ресурсов, и наша новая линейка 2666 DDR4 послужит стимулом для расширения нашего присутствия на рынках Европы, Ближнего Востока и Китая», - добавил Саймон Чан.

О компании Innodisk
Компания Innodisk, входящая в рейтинг Forbes «200 лучших предприятий-мультимиллионеров Азии», является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из аэрокосмической, оборонной отраслей, на рынках облачного хранения и встроенных систем, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

Основанная в 2005 году компания Innodisk со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань) оказывает поддержку своим заказчикам по всему миру и располагает командами технических и маркетинговых специалистов на материковой части Китая, в Европе, Японии и США.

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk посетите веб-сайт https://www.innodisk.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/782870/Innodisk_Wide_Temp_DDR4.jpg

Related Links

https://www.innodisk.com

SOURCE Innodisk Corporation

Другие материалы из этого источника

27 ноя, 2018, 08:00 GMT Innodisk представляет инновационную графическую плату...

31 окт, 2018, 16:00 GMT Innodisk выводит технологию NAND-флэша нового поколения на рынок...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы

Вы прочитали:

Innodisk представляет линейку самых быстрых модулей памяти DDR4 с широким температурным диапазоном для граничных вычислений

Информация предоставлена

Innodisk Corporation

04:27 GMT