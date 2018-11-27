Innodisk представляет линейку самых быстрых модулей памяти DDR4 с широким температурным диапазоном для граничных вычислений

Устройства линейки 2666 Wide Temperature поставляются в небуфферизированных ( с ЕСС или без него) и буфферизированных модулях с использованием исключительно оригинальных IC. Кроме того, всего модули имеют защиту от сульфуризации и совместимы с новейшими серверными платформами Intel® Mehlow and Purley, а также Coffee Lake.

Новые DRAM DDR4 2666MT/s с широким диапазоном рабочих температур представлены в вариантах емкостью от 4 ГБ до 16 ГБ и идеально подходят для промышленных сценариев применения, включая высокопрочные серверы, безвентиляторные системы, критически важные приложения, системы выдеонаблюдения и устройства сетевого взаимодействия. На фоне перехода к граничным вычислениям модули памяти с широким температурным диапазоном будут приобретать все большее значение, особенно в аэрокосмическом и автомобильном сегментах.

«Мы видим новые возможности в тенденциях децентрализации периферийных вычислений и Интернета вещей по мере увеличения вычислительных ресурсов, и наша новая линейка 2666 DDR4 послужит стимулом для расширения нашего присутствия на рынках Европы, Ближнего Востока и Китая», - добавил Саймон Чан.

О компании Innodisk

Компания Innodisk, входящая в рейтинг Forbes «200 лучших предприятий-мультимиллионеров Азии», является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из аэрокосмической, оборонной отраслей, на рынках облачного хранения и встроенных систем, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

Основанная в 2005 году компания Innodisk со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань) оказывает поддержку своим заказчикам по всему миру и располагает командами технических и маркетинговых специалистов на материковой части Китая, в Европе, Японии и США.

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SOURCE Innodisk Corporation