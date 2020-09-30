Innodisk представляет новейшие 96-слойные модули памяти 3D TLC для корпоративных и промышленных целей

96-слойный модуль 3D NAND, изготавливаемый с применением передовых технологий флэш-памяти компании Innodisk, окончательно готов к использованию в самых ответственных целях по всему миру

ТАЙБЭЙ, 30 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Innodisk выпускает новейшую линейку 96-слойных модулей флэш-памяти типа 3D NAND, обеспечивая очередной прорыв в технологии производства флэш-накопителей для корпоративного и промышленного применения. Благодаря промышленным 96-слойным модулям флэш-памяти 3D NAND, разработанным компанией Innodisk, клиенты могут рассчитывать на высокие емкости, непревзойденную надежность и конкурентоспособные цены — и все это в сочетании с фирменными технологиями производства флэш-накопителей промышленного класса Innodisk.

Ускорение роста спроса в сегменте потребителей с жесткими условиями эксплуатации

Благодаря своей высокой емкости при низких затратах 96-слойные твердотельные накопители (SSD) типа 3D TLC быстро покорили рынок продукции широкого потребления. Новая линейка 96-слойных флэш-накопителей 3D NAND фирмы Innodisk, наконец, позволит представителям промышленного и полупромышленного сегментов рынка также воспользоваться этим привлекательным предложением на изделия, пригодные для применения в ответственных целях.

96-слойный модуль флэш-памяти 3D NAND промышленного класса от лидера отрасли

Представленный компанией Innodisk всеобъемлющий ассортимент 96-слойных модулей флэш-памяти типа 3D TLC включает серии SATA 3TG6-P и 3TE7, а также серии PCIe Gen. 3 x4 3TG6-P и 3TE6. Эти твердотельные накопители сочетают в себе производительность от 64 ГБ до 4 ТБ с конкурентными ценами на изделия с форм-факторами 2.5" SATA, M.2 (2242 и 2280) и mSATA.

Кроме того, компания Innodisk, занимающая на протяжении трех лет первое место в мире среди поставщиков промышленных SSD-накопителей, реализует в новом 96-слойном накопителе свои фирменные аппаратные и микропрограммные технологии промышленного класса. Благодаря таким промышленным технологиям, как iCell, AES/TCG Opal, Quick Erase и iSLC, выпускаемые компанией Innodisk 96-слойные модули памяти 3D NAND гарантируют превосходные эксплуатационные качества и надежность при использовании в ответственных целях.

Ориентированность компании Innodisk на качество продукции и своих клиентов

Разработанные компанией Innodisk 96-слойные накопители типа 3D NAND, рассчитанные на 3000 циклов программирования/стирания (P/E), изготавливаются с применением ведущих в отрасли производственных технологий Innodisk и подвергаются строгим испытаниям в целях обеспечения непревзойденного качества продукции. Благодаря флэш-накопителям фирмы Innodisk клиенты, представляющие промышленный сегмент потребителей, могут чувствовать себя спокойно при переходе на использование 96-слойных модулей памяти 3D TLC.

Как и в случае с предыдущими поколениями накопителей типа 3D TLC, компания Innodisk стремится обеспечивать поддержку своих 96-слойных модулей памяти на длительную перспективу, гарантируя клиентам конкурентоспособное решение на длительный период благодаря как долговечности своей продукции, так и обеспечению ее долговременных поставок и технической поддержки.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем с обеспечением сервисной поддержки. Мы выгодно отличаемся от других поставщиков своим стремлением к исключительному качеству нашей продукции и обслуживания, что обеспечивает высокую степень удовлетворенности клиентов, представляющих различные отрасли с повышенными требованиями.

Более подробная информация о компании Innodisk представлена на ее сайте по адресу https://www.innodisk.com

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