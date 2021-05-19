Innodisk выпускает модули CAN-шин для автоматизированных интеллектуальных систем

В основе всех беспилотных летательных аппаратов лежат автоматизированные системы, а в основе всех автоматизированных систем лежит CAN-шина. В связи с этим непрерывным расширением, усложнением и повышением требований к эффективности новых систем чрезвычайно важно, чтобы модуль CAN-шины мог функционировать в таких неблагоприятных условиях, как экстремальные температуры и электромагнитные помехи. Все модули CAN-шин Innodisk поддерживают широкий температурный диапазон, электрическую прочность изоляции 2,5 кВ, а также высокоуровневые протоколы SAE J1939 и CANopen, необходимые для обеспечения оптимальной производительности в экстремальных условиях без ухудшения характеристик.

К числу их новейших популярных пользователей относится беспилотная авиация, использующая модули CAN-шин Innodisk на современных летательных аппаратах. Разработанный компанией Innodisk модуль USB — CAN успешно встроен в автономные коммерческие дроны, а также в сельскохозяйственные машины, операционные системы для роботов (ROS), автоматизированные транспортные средства (AGV) и подходит для всех типов интеллектуальных систем. CAN-шина позволяет управлять системой, взаимодействует с бортовым компьютером и различными CAN-устройствами, а также диагностировать проблемы на наземных станциях.

«Мы считаем превосходным, что CAN-модули Innodisk успешно поддерживают проекты наших клиентов, связанные с различными применениями в интеллектуальных системах», — заявил старший менеджер отдела интеллектуальных периферийных прикладных систем компании Innodisk Джонни У (Johnny Wu). Далее он добавил: «Использование продуктов Innodisk для их автоматизированных устройств в очередной раз подтверждает нашу приверженность обеспечению рынка наиболее долговечной продукцией. Мы гордимся тем, что сыграли небольшую, но очень важную роль в их развитии».

Средства на основе CAN-шин, которые способны выдерживать нагрузки, связанные с такими неблагоприятными условиями, до сих пор являлись одним из главных препятствий для разработки надежных систем. Модули CAN-шин Innodisk обеспечивают полную аппаратно-программную интеграцию и предлагаются в разных форм-факторах, отвечающих разнообразным требованиям. Для интеграторов и инженеров, желающих представить свою продукцию в сфере беспилотных систем, это равносильно тому, что их аппаратное решение будет соответствовать жесткости этих промышленных сред.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1512639/CAN_Bus.jpg

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SOURCE Innodisk Corporation