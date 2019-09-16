Инновационная Хунань завоевывает мир: МИД Китая демонстрирует миру прогресс, достигнутый провинцией в процессе развития

ПЕКИН (BEIJING), 16 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 12 сентября Министерство иностранных дел КНР провело международную презентацию под тематическим названием "Китай в новую эпоху: инновационная Хунань завоевывает мир".

Целью промокампании, организованной МИД КНР совместно с Народным правительством пров. Хунань, было продемонстрировать миру заметный прогресс социально-экономического развития, достигнутый Хунанью с момента основания Китайской Народной Республики. Организаторы мероприятия показали, как провинция продвигает инициативу "Пояс и путь" и оптимизирует процесс собственного развития, используя географические преимущества Хунани в качестве связующего звена между восточным побережьем Китая, центральными и западными регионами страны, а также между Экономическим поясом Янцзы и открытыми экономическими прибрежными зонами. Презентация предоставляет самым различным сторонам эффективную платформу для углубленного анализа потенциала и расширения сотрудничества с провинцией.

Хунань, или сокращенно "Сян", играет ключевую роль в транспортной системе центрального Китая. Снискав себе славу колыбели китайской революции, провинция является родиной многочисленных великих представителей нации. По мере своего развития Хунань все шире раскрывала свои двери внешнему миру, стремясь учиться у других и демонстрируя новаторский дух. Подобный подход позволил провинции сформировать богатую, самобытную и многогранную культуру.

В Хунани все желающие могут узнать причины, по которым цивилизация бронзового века на юге Китая процветала три тысячелетия назад, а также увидеть одну из самых хорошо сохранившихся мумий в мире - женщину по имени Синь Чжуи, или "госпожу Дай", возраст которой насчитывает 2 000 лет. Гости провинции могут прогуляться по парку тысячелетней Академии Юэлу или погрузиться в фантастическую атмосферу на месте съемки горы Аллилуйя из знаменитого голливудского блокбастера "Аватар" в Чжанцзяцзе. Чтобы познакомиться поближе с экономическим прогрессом сельских районов Китая, следует обязательно посетить деревушку Шибадун, являющуюся образцово-показательным примером эффективной стратегии целенаправленной борьбы с бедностью в западных регионах Хунани. Наблюдая за реализацией таких проектов, как "Yuelu Mountain College Town" и "Malanshan Video Cultural and Creative Community", можно на себе почувствовать процветание провинции.

В последние годы власти Хунани прилагают все усилия к инновационной открытости и активному развитию. И провинции удалось достичь впечатляющих успехов в сферах науки и техники, промышленного производства, культурном секторе и инновационных инициативах по борьбе с бедностью, обеспечении высококачественного экономического роста. Как и другие регионы Китая, Хунань гордится своими достижениями за последние 70 лет: ВВП провинции вырос с 1,77 млрд юаней в 1949 году до 3,64 трлн юаней, позволив провинции занять восьмое место по стране. А показатель ВВП на душу населения с уровня менее 10 долл. США поднялся до 8 000 долл. США.

Руководство Хунаня продолжает всеми силами продвигать инновации и открытость, наращивая темпы и масштабы своих усилий по высококачественному развитию. В этой связи, власти провинции предпринимают шаги для продвижения вверх в промышленной цепи, сотрудничая с компаниями из списка Fortune Global 500 и формируя устойчивый правовой бизнес-климат, ориентированный на международный рынок. Сегодня Хунань поддерживает торговые связи с более чем 200 странами и регионами мира. 173 предприятия из рейтинга Fortune Global реализуют в провинции собственные инвестиционные проекты, а свыше 1 500 хунаньских компаний расширяют свое присутствие в 92 странах земного шара. Общий объем исходящих инвестиций местных предпринимателей достигает 23,382 млрд долл. США.

Сверхсовременные технологии - суперкомпьютеры, гибридный рис с потрясающими свойствами, магнитная левитация, спутниковая навигационная система Beidou, глубоководное бурение, интеллектуальное производство и т.д., - на сегодняшний день уже превратились в самые яркие "бренды" Хунани. Кроме того, более половины основных компонентов для китайских высокоскоростных поездов производства именно здесь; девять из десяти двигателей для китайских легкомоторных самолетов выпускают хунаньские заводы; на долю региона приходится 80% мирового рынка бетонной техники. Компании Лиюяна экспортируют 60% всей китайской пиротехники. А Лилин и Чжучжоу являются безусловными лидерами мирового рынка по объемам выпуска керамической посуды и электролокомотивов - на их долю приходится 25% и 20% выпуска данных изделий.

Инновационная и открытая Хунань - край надежды, обещающий светлое будущее бизнесу и привлекающий внимание крупных городов во всех уголках земного шара. К примеру, в Китайской международной выставке строительной техники-2019 в Чанша приняли участие 1 152 китайских и зарубежных предприятия. Не так давно в Хунани прошла первая Китайско-африканская торгово-экономическая выставка, свои товары и услуги на которой представили экспоненты из 53 стран мира, а также представители десятка международных организаций.

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SOURCE The People's Government of Hunan Province