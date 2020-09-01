Южнокорейская KT Corp. построила государственный центр энергетического управления Узбекистана

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KT Corp.

01 сент, 2020, 06:00 BST

- Интеллектуальная энергетическая платформа от KT поможет 8 млн пользователей контролировать собственные показатели потребления -

- Южнокорейский телекоммуникационный провайдер планирует расширять свое присутствие в Центральной Азии -

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая в Южной Корее телекоммуникационная компания KT Corporation (KRX: 030200; код NYSE: KT) реализовала проект строительства государственного центра обработки данных для удаленного управления процессом снабжения электроэнергией 8 миллионов узбекских потребителей. Этот проект обеспечил компании плацдарм для выхода на рынок Центральной Азии.

Local employees operate the energy platform in the control room of Uzbekistan’s CAS (Centralized AMI System) data center in Tashkent, which assisted by KT Corp., in time of the center’s opening ceremony on August 20, 2020.

Церемония открытия дата-центра состоялась в Ташкенте 20 августа этого года. В число почетных гостей мероприятия вошли советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Мухамаджанович Умаров, министр энергетики Алишер Саидаббасович Султанов, старший вице-президент KT Ли Хан-Суп, а также представители региональных электросетей и предприятий энергетической отрасли.

"Узбекский проект компании KT является частью стратегии по расширению глобального присутствия энергетической платформы ИИС (инфраструктуры интеллектуальных счётчиков) и технологий больших данных, - прокомментировал президент KT Enterprise Business Group Пак Юн Ён. - Опираясь на успех этого проекта, KT планирует наращивать масштабы своей деятельности в сфере смарт-энергетики, осваивая другие рынки Центральной Азии".

Перед специалистами южнокорейского подрядчика стояла задача создания государственного интегрированного центра обработки данных, а также платформы централизованного контроля и удаленного управления интеллектуальными приборами учета, повышающих эффективность тарификации и оптимизирующих процессы потребления энергии. Платформа получила название "Централизованный дата-центр ИИС". ЦОД способен обрабатывать данные, поступающие от 8 миллионов интеллектуальных счётчиков, в режиме реального времени. Работы по установке смарт-счётчиков в 14 административно-территориальных единицах страны планируется завершить в будущем году.

Традиционные процедуры ручного считывания показателей с личным посещением каждого домохозяйства вызывали значительные задержки и неточности при расчетах за электроэнергию. Затруднительный процесс прогнозирования объемов потребления электричества в динамике привел к невозможности предотвращать аварийные отключения сети.

"Централизованный дата-центр ИИС позволяет нас анализировать параметры потребления электричества и внедрять гибкую тарифную сетку, систематизируя все процессы от генерирования и потребления электроэнергии, - отметил бывший первый заместитель премьер-министра по вопросам развития ИКТ г-н Умаров на церемонии открытия комплекса. -  Мы благодарим компанию KT за высокий профессионализм и оперативную поддержку, позволившие нам успешно реализовать первый проект энергетического управления в общенациональном масштабе".

С помощью централизованной системы ИИС (ЦСИ) от KT государственный центр обработки данных позволит региональным энергосетям осуществлять оптимизированный мониторинг показателей потребления 8 миллионами пользователей, повышать эффективность передачи энергии, контролировать поставки электричества пользователям в зависимости от их платежного статуса, а также принимать оперативные меры в случае потерь в линии электропередачи.

Анализ больших данных смарт-счётчиков с применением технологий искусственного интеллекта, лежащих в основе платформы ЦСИ от компании KT, обеспечит возможность тарификации по времени использования, что способствует распределению пикового спроса в непиковые часы. Пользователи также смогут контролировать собственные показатели потребления и расходы на электроэнергию в режиме реального времени на специальном веб-сайте.

"Технологии хранения и обработки цифровых данных позволили нам контролировать процессы торговли и потребления электроэнергии с разработкой гибкой системы тарификации и ценообразования, - подчеркнул министр энергетики Султанов. -  Нас очень впечатлил профессионализм компании KT в ходе реализации этого проекта".

"Централизованный дата-центр ИИС стал результатом нашего стратегического сотрудничества с передовым корейским предприятием KT, - заявил глава правления региональной энергосети Улугбек Мустаев. -  И мы надеемся на дальнейшее партнерство с KT в проектах, реализуемых на территории Казахстана, Кыргызстана и других странах СНГ".

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О КОМПАНИИ KT CORPORATION (KRX: 030200; код NYSE: KT)

 KT Corp., крупнейший в Южной Корее провайдер телекоммуникационных сервисов, повторно учрежденный в 1981 году на основании Закона о телекоммуникационной деятельности, возглавляет процесс создания инноваций в стране с самой развитой системой связи в мире. Компания является лидером 4-ой промышленной революции с высокоскоростной проводной/беспроводной сетью и инновационными ИКТ.  3 апреля 2019 года KT Corp. запустила первую в мире общенациональную коммерческую сеть 5G. Ранее, в феврале 2018 года, компания успешно продемонстрировала возможности сервисов 5G в ходе Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Все это важные вехи в непрерывном стремлении KT Corp. создавать актуальные продукты и сервисы для обеспечения себе статуса ИКТ-провайдера №1 и настоящей народной компании.

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