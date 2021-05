Кадровые перестановки в правлении Spielwarenmesse eG: Эрнст Кик и Д-р Ханс-Юрген Рихтер покидают свои посты

Д-р Ханс-Юрген Рихтер стал членом правления Spielwarenmesse eG в 2005 году, и в зону его ответственности входили в первую очередь вопросы юридического характера и работа с членами кооператива. Талантливый юрист, в 2002 году в течение полугода он временно исполнял обязанности председателя правления до вступления в должность Эрнста Кика. В 2013 году благодаря их совместным усилиям новой вехой в истории компании стала регистрация словесного товарного знака Spielwarenmesse в немецком ведомстве по патентам и товарным знакам.

Последний год пребывания в должности Эрнста Кика и Д-ра Ханса-Юргена Рихтера прошел не так, как было запланировано. «Нам очень хотелось бы лично попрощаться со всеми, кто на протяжении многих лет был рядом и прошел с нами этот путь», - отмечает Кик. Однако пандемия внесла свои коррективы и повлекла за собой трудности, требующие поиска нестандартных решений. Были разработаны новые концепции работы, и ускорилось внедрение цифровых технологий. В работу над этими процессами уже в значительной степени были вовлечены преемники, выдвинутые из собственных рядов. Кристиан Ульрих, Флориан Хесс и Йенс Пфлюгер приступят к исполнению своих обязанностей по руководству Spielwarenmesse eG с 1 июля. «Мы с д-ром Рихтером твердо убеждены, что с тройкой преемников Spielwarenmesse eG достигнет новых успехов и останется движущей силой отрасли – ведь мы, как и прежде, верим в необходимость и в дальнейшее существование ярмарок», - резюмирует Эрнст Кик.

Spielwarenmesse eG

