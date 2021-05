Despedida de la Spielwarenmesse eG

El Dr. Hans-Juergen Richter llegó al consejo de administración de la Spielwarenmesse eG en 2005 y es responsable en primera línea de asuntos jurídicos y de los miembros.

El abogado ya había dirigido interinamente la Spielwarenmesse eG durante medio año en 2002 como presidente del consejo, hasta la llegada al cargo de Ernst Kick. En 2013, los dos marcaron un hito más en la historia de la empresa: El registro de la marca de palabra Spielwarenmesse por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

El último año en el cargo ha transcurrido para Ernst Kick y el Dr. Hans-Juergen Richter de manera distinta a la planeada. „Hubiéramos querido despedirnos personalmente de muchos acompañantes de muchos años", subraya Kick. En cambio, la pandemia acarreó retos muy especiales. Se desarrollaron nuevos conceptos, se aceleró la digitalización.

Sus sucesores, procedentes de la empresa misma, han estado involucrados en estos procesos de manera significativa. Christian Ulrich, Florian Hess y Jens Pflüger se harán cargo de la responsabilidad de la Spielwarenmesse eG a partir del 1 de julio.

„El Dr. Richter y yo estamos convencidos de que el nuevo trio del consejo de administración conducirá a la Spielwarenmesse eG a un futuro exitoso para que siga cumpliendo su función como motor principal del ramo – porque nosotros creemos en la utilidad y en la existencia continuada de las ferias", resume Ernst Kick.

