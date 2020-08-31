Kokam выпускает новую систему аккумуляторовдля мирового рынка ИБП

Усовершенствованная аккумуляторная система с высокой токоотдачей 8 C предназначена для поддержки критически важных объектов, таких как центры обработки данных, банки и фабрики полупроводников, где плавное переключение на полное резервное питание в случае отключения электроэнергии имеет решающее значение. Усовершенствованная аккумуляторная система занимает на 46% меньше места и весит на 20% меньше по сравнению с обычной системой свинцово-кислотных батарей. Благодаря простой и компактной конструкции, повышающей удобство технического обслуживания, новая система еще больше снижает и без того низкую общую стоимость владения, которая на 40% меньше, чем у традиционных систем свинцово-кислотных аккумуляторов.

"С ростом центров обработки данных и нестабильности энергосистемы, рынок аккумуляторов для ИБП значительно расширяется. Как ведущий поставщик решений для аккумуляторов, Kokam имеет все возможности для поддержки ускорения данного рынка с помощью технологических инноваций," - заявил президент Kokam Айк Хон (Ike Hong). "Запуск нашей новой усовершенствованной аккумуляторной системы для ИБП направлен на то, чтобы предложить экономически эффективное и современное решение для текущих задач по обеспечению устойчивости сети."

Kokam уже принимает предварительные заказы на новую усовершенствованную систему батарей ИБП.

О Kokam:

Kokam является мировым лидером в производстве литий-ионных аккумуляторов премиум-класса и передовых решений систем накопления энергии. Запатентованная технология производства ячеек позволяет Kokam предлагать энергетические решения улучшенного качества, производительности, безопасности и надежности. Стремясь решить проблемы накопления энергии, Kokam разрабатывает индивидуальные технологии для самых требовательных приложений накопления энергии и разрабатывает решения, отвечающие различным требованиям клиентов к емкости. Сегодня самые современные аккумуляторные решения Kokam используются по всему миру и в самых разных отраслях, включая электромобили, системы накопления энергии (ESS), аэрокосмические, морские и бесперебойные источники питания. Kokam является дочерним предприятием SolarEdge, компании, котируемой на NASDAQ и являющейся мировым лидером в области интеллектуальной энергетики. Сайт компании Kokam: kokam.com.

О SolarEdge:

SolarEdge - мировой лидер в области интеллектуальных энергетических технологий. Благодаря использованию инженерных возможностей мирового класса и неустанной работе над инновациями, SolarEdge создает интеллектуальные энергетические решения, которые питают нашу жизнь и обеспечивают дальнейший прогресс. SolarEdge разработала интеллектуальное инверторное решение, которое изменило способ сбора и управления мощностью в фотоэлектрических (PV) системах. Оптимизированный инвертор DC SolarEdge должен максимально увеличить выработку электроэнергии при одновременном снижении стоимости энергии, производимой фотоэлектрической системой. Продолжая продвигать интеллектуальную энергетику, SolarEdge работает с широким спектром сегментов энергетического рынка, предлагая решения для фотоэлектрических систем, систем хранения данных, зарядки электромобилей, аккумуляторов, ИБП, трансмиссий для электромобилей и сетевых услуг. Сайт компании SolarEdge: solaredge.com

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Kokam

Jin S. Jung

General Manager

Business Development & Marketing

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