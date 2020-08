Kokam presenta un nuevo sistema de baterías para el mercado internacional de los SAI

SEÚL, Corea del Sur, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd , empresa filial de SolarEdge y fabricante de baterías de ion-litio y soluciones energéticas integradas, ha anunciado hoy el lanzamiento de un avanzado y económico sistema de batería para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Kokam refuerza así su presencia en el mercado de las baterías para SAI con un nuevo sistema de batería que emplea una tecnología innovadora de células para aumentar la tasa C y la densidad energética.