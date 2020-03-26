Компания Linglong Tire передала Сербии медицинские средства для борьбы с эпидемией COVID-19
26 мар, 2020, 12:24 GMT
ПЕКИН (BEIJING), 26 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- 25 марта компания Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. передала правительству Сербии через Посольство КНР в этой стране 300 000 одноразовых медицинских масок, 2 000 комплектов защитной одежды и 10 000 тестов на антитела к COVID-19. Партия гуманитарной помощи прибудет в Сербию в кратчайшие сроки. Компания Linglong Tire впервые помогает иностранному государству с момента возникновения пандемии COVID-19.
30 марта 2019 года в Сербии состоялась церемония закладки фундамент второй зарубежной производственной базы китайского предприятия - Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin. С приветственной речью на этом мероприятии выступил президент Республики Александр Вучич. Реализация этого важного зарубежного инвестиционного проекта создаст новые рабочие места для местных жителей, обеспечит им возможность повысить уровень доходов и стандартов жизни, а также поспособствует региональному экономическому развитию в целом.
Вместе с этим, с первых дней реализации сербского проекта Linglong активно выполняет взятые на себя общественные обязательства перед властями и народом Сербии, оказывая спонсорскую поддержку сербской Суперлиге и проходящему в Сербии Китайско-европейскому чемпионату среди элиты шахматного спорта в стремлении не только ближе познакомить местных потребителей с собственным брендом, но и укрепить культурные связи между двумя странами.
Акцентируя свое внимание на освоении международных рынков, китайский производитель автомобильных шин Linglong прилагает все усилия для выполнения собственных обязательств перед государствами, в которых расположены его производственные базы. Передача партии товаров медицинского назначения сербскому правительству наглядно демонстрирует ответственный подход компании к сотрудничеству с народом этой балканской страны в вопросах преодоления текущего кризиса.
Сегодня весь мир переживает критический этап противодействия пандемии COVID-19. Присоединяясь к глобальным усилиям по созданию сообщества с общей судьбой, Linglong Tire планирует и дальше вносить активный вклад в борьбу с распространением заболевания.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1137846/Linglong_Tire.jpg
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