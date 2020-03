Linglong Tire a fait don de fournitures médicales à la Serbie pour lutter contre le COVID-19

PÉKIN, 26 mars 2020 / PRNewswire / - Le 25 mars, Shandong Linglong Tire Co., Ltd. a fait don de 300 000 masques chirurgicaux jetables, de 2 000 ensembles de vêtements de protection médicale et de 10 000 kits de test d'anticorps anti-COVID-19 au gouvernement serbe par le biais de l'Ambassade de la République de Serbie en République populaire de Chine. Ces fournitures médicales arriveront bientôt en Serbie. C'est également la première fois que Linglong Tire fait un don à un pays en dehors de la Chine depuis la propagation de COVID-19 dans le monde.

Le 30 mars 2019, la cérémonie de lancement de projet de la deuxième base de fabrication de Linglong à l'étranger, Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin, s'est déroulée avec succès en Serbie. Le président serbe, Aleksandar Vucic, était également présent à cette cérémonie et a prononcé une allocution. L'achèvement de ce projet, qui constitue un investissement étranger important en Serbie, fournira des possibilités d'emploi aux populations locales, augmentera leurs revenus et leur niveau de vie, et favorisera le développement économique local.

Dans le même temps, depuis la construction de son projet en Serbie, Linglong assume activement ses responsabilités sociétales et redonne au gouvernement local et à la population en parrainant la

SuperLiga serbe et le Tournoi d'échecs sino-européen de haut niveau en Serbie, qui promettent de renforcer les échanges culturels entre la Chine et la Serbie et d'améliorer la notoriété de la marque Linglong en Serbie.

En tant que fabricant de pneus axé sur son développement à l'international, Linglong s'acquitte toujours activement de ses responsabilités sociétales envers les pays qui hébergent ses bases de fabrication étrangères. Ce don de fournitures médicales démontre l'engagement de Linglong à travailler avec le peuple serbe pour surmonter cette crise.

Actuellement, la lutte contre la pandémie de COVID-19 est arrivée à une période critique. En réponse à l'appel à la création d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, Linglong Tire accordera une attention particulière au développement épidémique mondial et contribuera à la victoire dans la lutte contre le COVID-19.

