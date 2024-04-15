KuCoin объявляет бесплатную раздачу своему преданному сообществу целых 20 млн долларов

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 15 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания KuCoin, мировой лидер на рынке криптовалютных бирж, выполнила свое обещание и успешно завершила бесплатную раздачу токенов на 8,95 млн долларов пользователям, пострадавшим от перегрузки при выводе средств. Продолжая выражать благодарность своей преданной пользовательской базе, KuCoin с радостью представляет еще один раунд раздачи токенов. В течение 5 дней в 10 раундов 3 миллионам пользователей будет роздано токенов на сумму 20 млн долларов. Эта инициатива специально предназначена для вознаграждения пользователей, которые не инициировали вывод средств или внесение депозитов в течение указанного периода с 22:00 26 марта до 00:00 28 марта (UTC+8).

Путем проведения лотереи будут отобраны 3 миллиона удачливых пользователей, которые бесплатно получат от 0,1 до 2 000 USDT (подробности см. в официальном объявлении KuCoin), при этом процесс раздачи токенов будет проходить в течение 5 дней. Оформление бесплатно раздаваемых KuCoin в знак благодарности токенов на общую сумму 20 млн долларов будет осуществляться посредством ваучеров на токены, которые получатели смогут обменять на BTC по курсу 1:1.

Этот жест является частью непрерывного стремления KuCoin не только обеспечить безопасность и надежность платформы, но и способствовать формированию единой и защищенной экосистемы криптовалют. «Являясь народной биржей, мы стремимся выразить нашу признательность за доверие и поддержку, которые неизменно демонстрируют наши пользователи, — заявил Джонни, генеральный директор KuCoin. — Защитим и прославим дух криптовалют вместе!»

Пользователям рекомендуется следить за новостями по официальным каналам KuCoin.

О KuCoin

Запущенная в сентябре 2017 года, KuCoin — это глобальная криптовалютная биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Как платформа, ориентированная на пользователей и уделяющая приоритетное внимание инклюзивности и охвату сообщества, она предлагает более 800 цифровых активов и в настоящее время осуществляет спотовые сделки, маржинальные сделки, фиатные P2P-сделки, фьючерсные сделки и стейкинг для 30 миллионов своих пользователей в более чем 200 странах и регионах мира. В настоящее время KuCoin входит в пятерку ведущих мировых криптовалютных бирж. В 2023 году KuCoin была признана одной из лучших криптовалютных бирж по версии Forbes и заняла высокое место в конкурсе Finder 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Подробнее на сайте https://www.kucoin.com/.