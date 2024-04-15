KuCoin, Sadık Topluluğuna 20 Milyon Dolarlık Muazzam Bir Teşekkür Airdrop'u Duyurdu

VICTORIA, Seyşeller, 15 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- KuCoin, kripto para borsası piyasasında küresel bir lider olarak, verdiği sözü yerine getirdi ve para çekme sıkışıklığından etkilenen kullanıcılara 8,95 milyon dolarlık airdrop dağıtımını başarıyla tamamladı. KuCoin, sadık kullanıcı tabanına minnettarlığını ifade etme çabasını sürdürerek, yeni bir airdrop turu sunmaktan heyecan duyuyor. 5 gün içinde, 3 milyon kullanıcıya 20 Milyon Dolar değerinde 10 tur airdrop verilecek. Bu girişim, özellikle 26 Mart 22:00 ile 28 Mart 00:00 (UTC+8) arasında belirtilen zaman aralığında para çekme veya yatırma işlemi başlatmayan kullanıcıları ödüllendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Şanslı bir çekilişle 3 milyon şanslı kullanıcı, 0,1 ile 2.000 USDT arasında değişen airdrop'lar almak üzere seçilecek (ayrıntılar için lütfen KuCoin'in resmi duyurusuna bakın), dağıtım süreci 5 gün içinde tamamlanacak. KuCoin'in 20 milyon dolarlık minnettarlık airdrop'u için talep süreci, alıcıların BTC için 1:1 oranında kullanabilecekleri token kuponlarını içerir.

Bu jest, KuCoin'in yalnızca platformun güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda birleşik ve korumalı bir kripto para birimi ekosistemini teşvik etme konusundaki devam eden kararlılığının bir parçasıdır. KuCoin CEO'su Johnny, "Halkın Borsası olarak, kullanıcılarımızın sürekli olarak gösterdikleri güven ve destek için minnettarlığımızı göstermeyi amaçlıyoruz" dedi. "Kripto para ruhunu birlikte koruyalım ve kutlayalım!"

Kullanıcıların KuCoin'in Resmi kanalları aracılığıyla güncel kalmaları teşvik edilmektedir.

KuCoin Hakkında

Eylül 2017'de faaliyete geçen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller'de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Kapsayıcılık ve topluluk eylemi erişimine odaklanan kullanıcı odaklı bir platform olarak 800'den fazla dijital varlık sunuyor ve şu anda 200'den fazla ülkede 30 milyon kullanıcısına Spot ticaret, Marj ticareti, P2P Fiat ticareti, Vadeli işlem ticareti ve Staking sağlıyor. ve bölgeler. KuCoin şu anda en iyi 5 kripto borsasından biridir. KuCoin, 2023 yılında Forbes tarafından En İyi Kripto Borsalarından biri seçildi ve Finder'ın 2023 Küresel Kripto Para Birimi Ticaret Platformu Ödülleri'nde yüksek övgüye değer küresel bir borsa olarak kabul edildi. Daha fazla bilgiyi https://www.kucoin.com/ adresinde bulabilirsiniz.