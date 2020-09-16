LG SIGNATURE начинает сотрудничество с мировой иконой стиля и модельером Оливией Палермо

В рамках этой цифровой кампании Палермо делится своими мыслями о том, как ее принципы роскошной жизни, персональная миссия и достижения идеально соответствуют духу бренда LG SIGNATURE. Точно так же, как LG SIGNATURE относится к своей ультрасовременной технике, создаваемой под влиянием творческого вдохновения, этот международный авторитет в мире моды и стиля, а также успешный предприниматель стремится к достижению совершенства во всем, к чему она прикасается, будь то моделирование костюма для модного мероприятия или создание новой коллекции одежды.

Оливия Палермо окружила себя интернациональным сообществом поклонников и приверженцев, привлекая их своей теплотой, утонченностью и непревзойденным стилем. Ее участие в цифровой кампании LG SIGNATURE в качестве рекомендатора стиля жизни, олицетворяемого этим брендом, будет наглядным свидетельством его ценностей и оригинальности для поколения Миллениум, которое стремительно развивается как крупнейшая и наиболее влиятельная группа потребителей в мире.

Оливия Палермо, проживающая в Нью-Йорке и известная в мире моды как один из ведущих модельеров, модель, предприниматель и икона стиля, также является основателем и креативным директором компании Olivia Palermo Group. Обладая отточенной способностью подбирать и согласовывать между собой разнородные элементы, она будет демонстрировать гармоничное влияние искусства и технологий на ее образ жизни, отводя себе роль интуитивиста, координатора, экспрессиониста и многофункционального исполнителя. Оливия Палермо, имя которой является синонимом высочайшего качества жизни, идеально подходит для совместной творческой работы с брендом LG SIGNATURE.

«Я в восторге от того, что мне выпала честь работать с LG SIGNATURE, ― говорит Палермо. — Роскошный стиль жизни ― это то, что позволяет вам всегда чувствовать себя наилучшим образом. Это ощущение роскоши, проявляющееся в правильном восприятии простоты и рациональности, которое становится возможным благодаря техническому прогрессу ― и LG SIGNATURE легко обеспечивает все это без необходимости жертвовать красотой».

«Мы рады сотрудничеству с Оливией Палермо, поскольку она олицетворяет именно те ценности, которые отстаивает LG SIGNATURE. Ее элегантный стиль и стремление к совершенству во всем, к чему она прикасается, делает ее превосходным лицом бренда, — заявил руководитель Центра международного маркетинга компании LG Ким Чжин-хон (Kim Jin-hong). — Работа с такой авторитетной фигурой в мире моды в очередной раз наглядно демонстрирует, как мы сводим воедино искусство и технологии».

LG SIGNATURE предлагает разнообразный и непрерывно расширяющийся ассортимент продукции, включающий в себя новые 88- и 77-дюймовые телевизоры с экранами на органических светодиодах (OLED) и разрешением 8K, винный шкаф, холодильник InstaView Door-in-Door™, стиральную машину TWINWash™ и многое другое. Безупречное качество и сосредоточение внимания на самом главном являются неотъемлемыми атрибутами всей инновационной продукции фирмы. Более подробная информация о бренде LG SIGNATURE представлена на его сайте по адресу www.LGSIGNATURE.com.

О бренде LG SIGNATURE

LG SIGNATURE — первый бренд класса ультра-премиум, охватывающий многочисленные категории продукции компании LG Electronics, входящей в число ведущих инновационных производителей мира. Бренд LG SIGNATURE, рассчитанный на наиболее взыскательных потребителей, разработан с целью поддержания самых современных условий жизни для ценителей доброкачественности, изысканности и роскоши. Уникальные изделия марки LG SIGNATURE, сочетающие в себе все самое лучшее, что может предложить компания LG, разрабатывались с учетом их истинной сути, что позволяет акцентировать внимание на основных функциях каждого из них, сохраняя при этом современный фирменный дизайн LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252587/LG_SIGNATURE.jpg

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