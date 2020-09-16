LG SIGNATURE начинает сотрудничество с мировой иконой стиля и модельером Оливией Палермо

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LG SIGNATURE

16 сент, 2020, 08:00 BST

Целью сотрудничества является демонстрация элитного образа жизни, поднимаемого на более высокий уровень свойственным этому бренду гармоничным сочетанием элементов искусства и технологий

СЕУЛ, Южная Корея., 16 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE заключает партнерское соглашение с мировой иконой стиля Оливией Палермо (Olivia Palermo) в целях проведения новой цифровой кампании, демонстрирующей изысканную продукцию этого популярнейшего бренда в соответствии с его основным принципом «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство» ("Art Inspires Technology, Technology Completes Art"). Благодаря своему сотрудничеству с Палермо LG SIGNATURE будет активно привлекать потребителей из числа миллениалов по всему миру, распространяя свою идею утонченной роскоши среди представителей цифрового поколения.

LG SIGNATURE partners with international style icon, Olivia Palermo

В рамках этой цифровой кампании Палермо делится своими мыслями о том, как ее принципы роскошной жизни, персональная миссия и достижения идеально соответствуют духу бренда LG SIGNATURE. Точно так же, как LG SIGNATURE относится к своей ультрасовременной технике, создаваемой под влиянием творческого вдохновения, этот международный авторитет в мире моды и стиля, а также успешный предприниматель стремится к достижению совершенства во всем, к чему она прикасается, будь то моделирование костюма для модного мероприятия или создание новой коллекции одежды.

Оливия Палермо окружила себя интернациональным сообществом поклонников и приверженцев, привлекая их своей теплотой, утонченностью и непревзойденным стилем. Ее участие в цифровой кампании LG SIGNATURE в качестве рекомендатора стиля жизни, олицетворяемого этим брендом, будет наглядным свидетельством его ценностей и оригинальности для поколения Миллениум, которое стремительно развивается как крупнейшая и наиболее влиятельная группа потребителей в мире.

Оливия Палермо, проживающая в Нью-Йорке и известная в мире моды как один из ведущих модельеров, модель, предприниматель и икона стиля, также является основателем и креативным директором компании Olivia Palermo Group. Обладая отточенной способностью подбирать и согласовывать между собой разнородные элементы, она будет демонстрировать гармоничное влияние искусства и технологий на ее образ жизни, отводя себе роль интуитивиста, координатора, экспрессиониста и многофункционального исполнителя. Оливия Палермо, имя которой является синонимом высочайшего качества жизни, идеально подходит для совместной творческой работы с брендом LG SIGNATURE.

«Я в восторге от того, что мне выпала честь работать с LG SIGNATURE, ― говорит Палермо. — Роскошный стиль жизни ― это то, что позволяет вам всегда чувствовать себя наилучшим образом. Это ощущение роскоши, проявляющееся в правильном восприятии простоты и рациональности, которое становится возможным благодаря техническому прогрессу ― и LG SIGNATURE легко обеспечивает все это без необходимости жертвовать красотой».

«Мы рады сотрудничеству с Оливией Палермо, поскольку она олицетворяет именно те ценности, которые отстаивает LG SIGNATURE. Ее элегантный стиль и стремление к совершенству во всем, к чему она прикасается, делает ее превосходным лицом бренда, — заявил руководитель Центра международного маркетинга компании LG Ким Чжин-хон (Kim Jin-hong). — Работа с такой авторитетной фигурой в мире моды в очередной раз наглядно демонстрирует, как мы сводим воедино искусство и технологии».

LG SIGNATURE предлагает разнообразный и непрерывно расширяющийся ассортимент продукции, включающий в себя новые 88- и 77-дюймовые телевизоры с экранами на органических светодиодах (OLED) и разрешением 8K, винный шкаф, холодильник InstaView Door-in-Door™, стиральную машину TWINWash™ и многое другое. Безупречное качество и сосредоточение внимания на самом главном являются неотъемлемыми атрибутами всей инновационной продукции фирмы. Более подробная информация о бренде LG SIGNATURE представлена на его сайте по адресу www.LGSIGNATURE.com

О бренде LG SIGNATURE 

LG SIGNATURE — первый бренд класса ультра-премиум, охватывающий многочисленные категории продукции компании LG Electronics, входящей в число ведущих инновационных производителей мира. Бренд LG SIGNATURE, рассчитанный на наиболее взыскательных потребителей, разработан с целью поддержания самых современных условий жизни для ценителей доброкачественности, изысканности и роскоши. Уникальные изделия марки LG SIGNATURE, сочетающие в себе все самое лучшее, что может предложить компания LG, разрабатывались с учетом их истинной сути, что позволяет акцентировать внимание на основных функциях каждого из них, сохраняя при этом современный фирменный дизайн LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252587/LG_SIGNATURE.jpg

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http://www.LGSIGNATURE.com

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