Lingoda объявляет Lingoda Team Challenge: это будущее онлайн-изучения иностранных языков

Особенность Lingoda Team Challenge заключается в программах онлайн-обучения. Каждая программа разработана индивидуально для каждого студента, то есть подстраивается под их интересы, а также процесс обучения помогает сохранять интерес и мотивацию к обучению. Такой формат позволит друзьям, родственникам и коллегам объединиться в команду и пройти курс, как далеко друг от друга они бы не находились. Команды, которые докажут свою целеустремленность, пройдя все уроки в одном темпе, получат шанс выиграть замечательные призы, такие как поездка в Лондон, Мадрид, Вену или Париж, а также до 1 года бесплатных онлайн-уроков иностранного языка.

С этой инициативой Lingoda хочет поддержать людей, которые находятся в изоляции. Онлайн-школа предлагает программу, которая сочетает в себе командную работу и чувство сопричастности, что позволяет выработать целеустремленность, настойчивость и, как итог, новую языковую привычку.

Сотрудники Lingoda убеждены: мировой кризис из-за пандемии - это ситуация в которой можно находить новые идеи и черпать ресурс. Поэтому Lingoda Team Challenge запускается одновременно со стипендиальной программой Lingoda Language Scholarship Programme, помогая людям, на работу которых повлиял Covid-19. Благодаря каждому участнику Lingoda Team Challenge, Lingoda дарит 20% уроков тем, кто потерял работу во время кризиса.

''Благодаря Lingoda Team Challenge мы создаем эффективную учебную обстановку, основанную на близких связях и значимой цели. Я твердо уверен, что это ключ к мотивации и вовлеченности, который так необходим нашим студентам для раскрытия своего потенциала и достижения успеха" отметил Майкл Шангкуан, генеральный директор Lingoda.

Детали кампании

Регистрация на Lingoda Team Challenge откроется на сайте Lingoda 28 сентября 2020 года и продлится до 1 ноября. Победители будут объявлены в январе 2021 года.

Кандидаты на стипендиальную программу Lingoda Language Scholarship Programme могут подать заявку, заполнив форму, доступную на сайте Lingoda с середины октября 2020 года до конца ноября 2020 года. Стипендиаты будут объявлены в феврале 2021 года.

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