Lingoda lance le Lingoda Team Challenge: le futur de l'apprentissage des langues en ligne

Le caractère unique du Lingoda Team Challenge réside dans sa combinaison de programmes d'apprentissage adaptés aux besoins des individus et de l'environnement dynamique d'un concours axé sur les objectifs. Le format de cet événement permet aux personnes situées dans divers fuseaux horaires de se connecter avec leurs amis, proches et collègues et de former une équipe. Les équipes, faisant preuve de solidarité et d'assiduité en suivant tous les cours du programme sur le même rythme, auront également la chance de gagner de merveilleux prix tels qu'un voyage à Londres, Madrid, Vienne ou Paris ou de bénéficier gratuitement d'un an de cours de langues.