Medela открывает новую производственную линию в США и утраивает масштабы выпуска портативных аспираторов для пациентов с COVID-19 на своем швейцарском предприятии

- Запуск американской линии по производству аспираторов Vario 18 AC является оперативным ответом на региональную вспышку заболевания

- Увеличение объемов производства устройств линеек Vario 18, Dominant Flex и Basic позволит удовлетворить потребности клиентов в Америке, Европе, Австралии, Азии и Саудовской Аравии

БАР (BAAR), Швейцария, 19 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Medela AG сегодня сообщила о запуске новой американской линии по выпуску портативных аспираторов Vario 18. К августу этого года новая производственная база выпустит до 10 000 единиц продукции для удовлетворения острой потребности местных больниц и медицинских учреждений. Вместе с этим, начиная с середины марта этого года в ответ на вспышку пандемии нового коронавируса, швейцарское предприятие Medela почти утроило выпуск хирургических и интубационных аспираторов линеек Vario 18, Dominant Flex и Basic. Эти устройства обеспечивают отсасывание и удаление жидкости из дыхательных путей при лечении респираторных заболеваний с применением аппаратов ИВЛ. Стремительное увеличение объемов производства аспираторов направлено на удовлетворение растущих потребностей больниц и других медицинских учреждений на всех континентах.

Medela

Как правило, медицинский персонал в больничных стационарах очищает дыхательные пути пациентов при помощи отсасывателей, подключенных к центральной вакуумной системе. Однако, согласно рекомендациям, опубликованным Национальной службой здравоохранения (NHS)1, для снижения риска распространения заболевания и перекрестного заражения больницам не следует использовать подобные системы в своих инфекционных отделениях. В условиях чрезвычайной перегруженности медицинских учреждений, требующей установки новых коек и перепланировки палат, возникает острая потребность в небольших, портативных и маневренных аппаратах для санации бронхиального дерева. Аспираторы Medela оснащены одноразовыми противовирусными фильтрами и системой сбора жидкости, что также снижает риск инфицирования медицинского персонала и пациентов2.

"По стандартам оказания медицинской помощи в палатах интенсивной терапии каждый пациент должен быть обеспечен индивидуальным аспиратором. Во избежание перекрестного заражения критически важно не использовать один и тот же аппарат для нескольких пациентов, а также следует по возможности воздерживаться от устанавливаемых на стене отсосов, поскольку они являются потенциальными источниками передачи вируса. Подобные протоколы лечения требуют наличия портативного, надежного и малошумного отсасывающего оборудования у кровати каждого пациента", - прокомментировал консультант по вопросам реаниматологии в больнице "Найнуэллс" (г. Данди, Шотландия) и президент Шотландского общества реаниматологов д-р Стефан Коул (Stephan Cole), добавив: "В условиях новой реальности до появления вакцины мы должны быть способны оперативно - в течение 2-3 недель, - увеличивать количество коек в отделениях интенсивной терапии. Это значит, что нам следует запланировать и подготовить определенный запас оборудования, включая аппараты ИВЛ, аспираторы и пациентские мониторы, на случай ухудшения пандемической ситуации".

Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по миру и учреждения здравоохранения во всех уголках земного шара разрабатывают экстренные планы на случай любых будущих вспышек заболевания. На этом фоне производители вентиляторов и аспираторов всячески стремятся наращивать объемы выпуска продукции. Пациенты реанимационных отделений остро нуждаются как в механических аппаратах ИВЛ, так и в аспираторах для удаления легочного секрета, вырабатываемого очагами воспалительного процесса. Благодаря своей мобильности, независимости от трубных вакуумных систем и сниженному риску инфицирования медперсонала и других пациентов, мобильные хирургические и интубационные системы отсоса жидкости представляются оптимальным решением для эффективного ухода за больными как в условиях текущей пандемии, так и при любых других кризисах в области здравоохранения.

"Комбинирование аппаратов ИВЛ с такими портативными отсасывателями, как наши устройства Vario 18, Dominant Flex и Basic, представляется критически важным условием для обеспечения легочной гигиены и эффективной реабилитации пациентов. Мы проанализировали потребности больниц по всему земному шару и с марта этого года приступили к увеличению объемов производства, - отметила главный исполнительный директор Medela Аннет Брюлс (Annette Brüls). - Однако на сегодняшний день спрос по-прежнему превышает наши возможности. Именно поэтому мы решили организовать дополнительное производство в США. Новая линия позволит нам оказывать медикам и больницам еще более эффективную помощь в подготовке к любым потенциальным вспышкам заболевания".

На протяжении почти 60 лет компания Medela является пионером в сфере технологий отсоса жидкостей. Предприятие производит профессиональные вакуумные системы медицинского назначения, имеющие критически важное значение при лечении пациентов стационарных и реанимационных отделений. Характеризуясь высокой мобильностью, устройства Medela соответствуют рекомендациям NHS для трубных вакуумных систем и оснащаются одноразовыми противовирусными фильтрами и системами сбора жидкости, предотвращающими перекрестное заражение в больничной среде. Решения компании широко используются в Европе, а решение об увеличении масштабов производства аспираторов было принято по результатам анализа потребностей противопандемических мероприятий, выполненного специализированной командой Medela по вопросам борьбы с COVID-19.

Больше информации о том, как Medela помогает миру бороться с COVID-19, см. в: информационном центре COVID-19.

Чтобы узнать больше о мобильных медицинских вакуумных системах, посетите веб-сайт:

COVID19.MedelaHealthCare.com/solutions.

О компании Medela

Основанная в 1961 году компания Medela с головным офисом в швейцарском городе Бар входит в число мировых лидеров по разработке и производству продуктов для грудного вскармливания, а также медицинских вакуумных систем. В сотрудничестве с известными учеными, специалистами и учебными заведениями мира Medela проводит базовые и поисковые исследования с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, оптимизации протоколов ухода за пациентами и повышения качества жизни людей по всему земному шару. Компания располагает 21 дочерним предприятием в Европе, Америке, Азии и на Ближнем Востоке, а сеть ее независимых партнеров по продажам охватывает более 100 стран мира. Производственные и складские базы Medela работают в Швейцарии, США и Китая, а штат персонала компании насчитывает свыше 1 800 человек. www.medela.com - www.medelahealthcare.com

1 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0131-Design-note_COVID-19-ward-for-intubated-patients_1-April-MR2.pdf

2 https://www.medelahealthcare.com/insights/how-to-avoid-virus-cross-contamination-of-medical-vacuum-suction-pumps-with-virus-and-bacteria-filters

Контактная информация для представителей СМИ:

Анжела Хир (Angela Heer)

+41 41 562 15 08

[email protected]

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