Международные продажи Lassa Tyres выросли примерно на 60%

Lassa Tyres демонстрирует значительное укрепление своих позиций на международных рынках. За последние 5 лет производитель увеличил объем продаж примерно на 60% и к 2019 году уже экспортирует свои шины более чем в 80 стран. В число стран, лидирующих по объемам продаж Lassa Tyres в 2018 году, вошли Египет, Италия, Германия, Австрия, Украина и Марокко.

СТАМБУЛ, 2 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- В течение последних 5 лет среднегодовой темп роста объемов экспорта продукции марки Lassa Tyres, принадлежащей компании Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc., составлял 10%, а рост продаж за эти годы достиг 60%. География бренда Lassa Tyres значительно расширилась и к 2019 году охватывала уже более 80 стран; таким образом, за последние 5 лет территория продаж этой продукции увеличилась на 41%.

По состоянию на конец 2018 года 45% объема продаж Lassa Tyres приходилось на европейские страны. Lassa Tyres также демонстрирует более высокие темпы роста относительно среднего показателя по рынкам, на которых представлен этот бренд. Согласно результатам за 2018 год, рынки Европы, СНГ и БВСА выросли на 3%, а объемы продаж Lassa Tyres увеличились на 22%. За I полугодие 2019 года, несмотря на 2%-ную просадку рынков, где представлен бренд Lassa Tyres, продажи Lassa Tyres выросли на 5%.

На территории Европы доля Lassa Tyres увеличилась практически по всем категориям товаров и типоразмерам шин; особенно успешно показали себя группы UHP и 4x4.

За 2018 год на зарубежных рынках было продано около 4,2 млн шин Lassa Tyres, а география бренда успешно расширяется год от года. Растущую сеть продаж Lassa Tyres в 2018 году пополнили 8 стран, а в первой половине 2019 г. Lassa вошли еще в 7 стран европейского, африканского и азиатского регионов. Тем временем Египет, Италия, Германия, Австрия, Украина и Марокко стали ведущими странами по объемам продаж Lassa Tyres.

Шины Lassa Tyres выпускаются с соблюдением высочайших стандартов качества на заводе в турецком Измите, действующем уже 45 лет, а также на заводе в Аксарае, запущенном в 2018 году и отличающемся инновационными технологиями категории 4.0. В 2018 году Аксарай обеспечивал 5% экспорта товарного ассортимента Lassa, и производитель поставил перед собой цель увеличить эту долю до 17% в 2019 г. и до 21% в 2021 г., а также расширить свое присутствие в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе в текущем году.

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