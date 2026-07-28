Lassa Tyres укрепляет глобальные партнерские отношения и расширяет портфель продуктов для ускорения роста

Работая в более чем 80 странах мира через 6 000 + точек продаж, Lassa Tyres собрала своих международных дистрибьюторов в Кельне для усиления глобальной синергии и демонстрации полностью обновленных линеек зимней и многосезонной продукции.

КЕЛЬН, Германия, 22 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Lassa Tyres, флагманский международный бренд компании Brisa, лидера отрасли и лидера по экспорту шин в Турции, провела эксклюзивную встречу со своими международными дистрибьюторами, чтобы отметить долгосрочное сотрудничество и поделиться видением своего развития. В соответствии со стратегией по укреплению конкурентоспособности на ключевых экспортных рынках бренд подчеркнул свое постоянное расширение портфеля и технологическую трансформацию.

Vecih Yilmaz, CEO, Brisa

Используя возможности The Tire Cologne, данное мероприятие послужило мощной платформой для возобновления синергии и демонстрации взаимной приверженности с представителями более чем 20 компаний глобальной сети Lassa Tyres.

Пять новых продуктов, стимулирующих рост глобального портфеля

Вместе со своей расширенной летней линейкой Lassa Tyres увеличивает портфели зимних и всесезонных шин для удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов на международных рынках. С введением четырех новых зимних и одной всесезонной модели шин Lassa Tyres завершила комплексное обновление своего ассортимента зимних шин во всех сегментах. Новый портфель направлен на удовлетворение растущих ожиданий клиентов на международных рынках при одновременном укреплении позиций бренда в ключевых сегментах зимних шин. В соответствии с глобальными тенденциями увеличения размера обода и роста числа электромобилей, Lassa разработала новые продукты с использованием технологий «EV ready» и «NextGen».

Обновленная линейка покрывает примерно 85 % спроса на зимнем рынке по всей Европе, уделяя основное внимание увеличению охвата для размеров 18" и выше.

Генеральный директор Brisa Vecih Yılmaz: «Мы продолжаем создавать ценность вместе с нашими деловыми партнерами на международных рынках»

Подчеркнув, что устойчивый глобальный рост строится на прочных партнерских отношениях, генеральный директор Brisa Vecih Yılmaz заявил, что Brisa продолжает продвигаться на международных рынках, используя бизнес-модели, отвечающие потребностям местных рынков. Г-н Йылмаз поделился следующими деталями относительно видения международной экспансии компании:

«Благодаря нашей приверженности постоянному инвестированию в ассортимент предлагаемой продукции и расширению портфеля продуктов в соответствии с ожиданиями клиентов, мы устанавливаем более тесную и мощную связь с нашими клиентами через расширение и улучшение структуры каналов продаж, одновременно повышая привлекательность нашего бренда для целевой аудитории. Сегодняшняя встреча с дистрибьюторами компании на таком масштабном мероприятии призвана не только отметить наше сотрудничество, но и является самым значимым показателем того, что мы вступаем в новый сезон сильнее, чем когда-либо, с нашим полностью обновленным зимним продуктовым портфелем. В соответствии с общим видением нашего развития мы продолжим усиливать наше мощное глобальное присутствие вместе с партнерами».

О шинах Lassa Tyres и Brisa:

Lassa — это бренд Brisa, совместного предприятия Sabancı Group и Bridgestone Corporation, крупнейшего в мире производителя шин. Сегодня Lassa Tyres производит и продает широкий ассортимент потребительских и коммерческих шин в более чем 80 странах мира через более чем 6 000 точек продаж Lassa по всему миру.

Для получения дополнительной информации о шинах Lassa Tyres, пожалуйста, посетите: http://www.lassa.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3007038/Lassa_Tyres.jpg