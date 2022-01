Мирное предложение буддистского лидера: человеческое достоинство и ядерное разоружение

ТОКИО, 28 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 января 2022 года буддистский философ и миротворец, президент организации Soka

Gakkai International (SGI) Дайсаку Икеда (Daisaku Ikeda) опубликовал свое 40-е ежегодное мирное предложение. В этом документе, озаглавленном «Преобразование истории человечества: свет мира и достоинства» (Transforming Human History: The Light of Peace and Dignity), он предлагает конкретные идеи для преодоления климатического кризиса и обеспечения инклюзивного образования и ядерного разоружения.

Посол Анварул К. Чоудхури (Anwarul K. Chowdhury), бывший заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель ООН и основатель Всемирного движения за культуру мира, прокомментировал его следующим образом: «Я не знаю никого, кто бы столь последовательно, неустанно и обстоятельно привлекал внимание к роли и ответственности Организации Объединенных Наций в течение такого длительного периода времени, как президент Икеда. В последние 40 лет его ежегодные мирные послания содержали блестящие идеи и предложения на благо

человечества. Меня вдохновляет то, что он придает особое значение расширению прав и возможностей людей как важному элементу построения Культуры мира».

Относительно реакции человечества на пандемию г-н Икеда призывает к солидарности, основанной на осознании нашей сопричастности, заявляя следующее: «Я твердо убежден, что ключевым фактором, определяющим направление истории, окажется не вирус, а мы, сами люди».

Он подчеркивает необходимость устранения неравенства, которое обнажила пандемия, а также то, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин являются ключом к преодолению кризиса и построению глобального общества, поддерживающего человеческое достоинство.

В отношении экологических проблем г-н Икеда призывает к более согласованным усилиям по реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции по борьбе с опустыниванием, отмечая: «Изменение климата, биоразнообразие и опустынивание тесно переплетаются между собой, и решения этих проблем также взаимосвязаны».

Он также предлагает создать молодежный совет для консультирования ООН по вопросам всесторонней защиты «всеобщего достояния» — экологических ресурсов, необходимых для всего человечества.

Обеспокоенный последствиями перебоев в образовательном процессе, г-н Икеда предлагает участникам запланированного на сентябрь Саммита ООН по трансформации образования сосредоточиться на вопросах обеспечения образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, инклюзивного образования и обучения глобальному гражданству.

Касательно предстоящей первой встречи государств-участников принятого в ООН Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), намеченной на март, г-н Икеда подчеркивает безотлагательность самоосвобождения от ядерно-зависимых доктрин безопасности и настоятельно призывает Японию и другие ядерно-зависимые государства и государства, обладающие ядерным оружием, участвовать в этом процессе в качестве наблюдателей, заявляя следующее: «Поскольку все больше стран, до настоящего времени не допускавших для себя

возможности подписания или ратификации ДЗЯО, начнут признавать его истинную ценность и значимость в положительном ключе, я уверен, что это станет катализатором энергии и политической воли, необходимых для того, чтобы положить конец эре ядерных вооружений».

Soka Gakkai — всемирная общинная буддистская организация, содействующая делу мира, а также культуре и образованию, основанным на уважении достоинства жизни. Soka Gakkai International (SGI) — неправительственная организация (НПО), имеющая консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Президент SGI Икеда ежегодно публикует мирное предложение 26 января в честь основания организации в 1975 году.

