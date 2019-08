Мировое бизнес-сообщество видит возможности в открытости Северо-Восточной Азии

ЧАНЧУНЬ (CHANGCHUN), Китай, 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- 23 августа в Чанчуне - столице провинции Гирин на северо-востоке Китая, - начала свою работу 12-я выставка China-Northeast Asia Expo под тематическим названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества в целях создания блестящих перспектив для Северо-Восточной Азии". Широко известно, что Северо-Восточная Азия, как один из самых динамично развивающихся регионов мира, может похвалиться высокой концентрацией различных благоприятных факторов. Взаимодействие и развитие стран региона открывает новые возможности для взаимосвязанности инфраструктуры, сотрудничества органов местного самоуправления и международного обмена. Всем государствам Северо-Восточной Азии необходимо предпринимать активные действия для процветания региона и вносить свой вклад в поддержку глобальной экономики.

China-Northeast Asia Expo - единственная в регионе международная выставка государственного уровня, в которой принимают участие сразу шесть стран - Китай, КНДР, Япония, Южная Корея, Монголия и Россия. Однако мероприятие демонстрирует открытость всему внешнему миру. Выставка стала важной площадкой для диалога и обмена между правительствами стран Северо-Восточной Азии, ключевой платформой для торгово-экономического сотрудничества и международного обмена между государствами региона, а также превосходной "витриной" для демонстрации достижений северо-восточных регионов Китая и их интеграции в процесс совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь".

На территории Северо-Восточной Азии проживает почти 1,7 млрд. человек. На долю региона приходится одна пятая мирового ВВП. Экономики стран региона отличаются взаимодополняемостью и демонстрируют превосходный потенциал для сотрудничества. По данным статистики, в 2018 году объем товарооборота между Китаем и пятью государствами Северо-Восточной Азии составил 758,57 млрд долл. США, что составляет почти четверть общего объема внешней торговли Поднебесной. Китай является крупнейшим торговым партнером для пятерки региональных государств.

Председатель Комитета по вопросам северного экономического сотрудничества Республики Корея Квон Гухун (Kwon Goo-hoon) отметил, что его страна готова выполнять роль связующего звена между материковыми и морскими регионами посредством взаимодействия с Китаем, Россией, Монголией и другими странами Северо-Восточной Азии. В рамках инициативы "Пояс и путь" Южная Корея стремится использовать свои передовые технологии и функциональный потенциал, сочетая его с обширными китайскими инвестициями для достижения эффекта синергии.

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул важность диалога в рамках Форума высокого уровня по вопросам сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. Он пригласил участников выставки в зону российской экспозиции и предложил им совместно осваивать возможности для развития российского Дальнего Востока.

По словам заместителя министра коммерции КНР Вана Шоувэня (Wang Shouwen), китайская сторона готова сотрудничать со странами-членами Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ) в вопросах координации стратегий развития, продвижения практического взаимодействия, предоставления жителям региона доступа к плодам сотрудничества РТИ, а также преобразования РТИ в независимую международную организацию, работающую на благо процветания Северо-Восточной Азии.

Выставка привлекла пристальное внимание и других регионов мира, включая Европу. С целью продвижения обмена между предприятиями Северо-Восточной Азии и Европы представители ЕС организовали специальный День Чехии.

Как отметил член экономического совета ЕС Вальтер Доринг (Walter Doring), Европейский Союз придает большое значение сотрудничеству с этой частью Азии и намеревается в мае следующего года направить в Чанчунь собственную делегацию для проведения выставок и прочих мероприятий по международному обмену.

Одной из важных составляющих 12-й выставки China-Northeast Asia Expo является Круглый стол по вопросам регионального сотрудничества в странах Северо-Восточной Азии. Чанчуньский консенсус, как главный документальный итог конференции, призывает местные правительства прилагать усилия к созданию эффективной региональной транспортно-логистической сети и активно развивать морской, сухопутный и воздушный коридор в Северо-Восточной Азии.

С момента своего учреждения в 2005 году China-Northeast Asia Expo регулярно привлекает представителей высшего руководства более чем 100 государств земного шара. За эти годы в выставке приняли участие 720 000 бизнесменов из 130 стран мира. На этот раз число зарубежных гостей мероприятия достигло 10 000 человек, среди которых были и представители многочисленных компаний из рейтинга World Top 500.

SOURCE The Organizing Committee of the China-Northeast Asia Expo