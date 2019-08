Empresarios internacionales ven oportunidades en la apertura del Noreste de Asia

CHANGCHUN, China, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Con el tema "Aumentando la Confianza Mutua y la Cooperación para crear bellas perspectivas para el Noreste de Asia", la 12ª Expo China-Noreste de Asia se inauguró el 23 de agosto en Changchun, capital de la provincia de Jilin, en el noreste de China. La opinión general es que el Noreste de Asia, una de las regiones más dinámicas del mundo, tiene varios factores favorables que convergen en esta región. La cooperación y el desarrollo en el Noreste de Asia encaran nuevas oportunidades en interconectividad de infraestructura, cooperación de gobiernos locales e intercambios de pueblo a pueblo. Todos los países de la región necesitan realizar esfuerzos activos para alcanzar la prosperidad regional y hacer contribuciones únicas para apoyar la economía mundial.

La Expo China-Noreste de Asia es la única exposición internacional integral a nivel de estado en la región con la participación conjunta de seis países, que son China, la República Democrática Popular de Corea, Japón, la República de Corea, Mongolia y Rusia. También está abierta al mundo. Se ha convertido en un importante canal para el diálogo y el intercambio entre gobiernos en el Noreste de Asia, una plataforma clave para la cooperación económica y comercial regional, así como para los intercambios de pueblo a pueblo en los países del Noreste de Asia, y una ventana importante para la región noreste de China con el fin de integrarse profundamente en la construcción conjunta del Cinturón y Ruta de la Seda.

El Noreste de Asia tiene una población total de casi 1.700 millones y constituye alrededor de la quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Las economías de los países de la región son muy complementarias y tienen un gran potencial de cooperación. Las estadísticas muestran que en 2018, el comercio de China con los cinco países del Noreste de Asia totalizó 758.570 millones de dólares estadounidenses, constituyendo casi la cuarta parte del comercio exterior total de China. China es el mayor socio comercial de los cinco países del Noreste de Asia.

Kwon Goo-hoon, presidente de la Comisión de Cooperación Económica del Norte de la República de Corea (ROC), dijo que la ROC está dispuesta a desempeñar un papel de enlace entre la tierra firme y el mar mediante la cooperación con China, Rusia, Mongolia y otros países. Bajo la estructura de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, la ROC está dispuesta a hacer uso de su avanzada tecnología de construcción y su capacidad operativa y combinarse con la extensa red de inversiones chinas para crear un enorme efecto sinérgico.

Leonid Slutsky, presidente del comité de asuntos internacionales de la Duma Estatal Rusa, subrayó la cooperación y el diálogo en el Foro de Alto Nivel sobre la Cooperación en el Noreste de Asia. Invitó a los participantes en la expo de distintos países al área de exhibición de Rusia en la expo y a aprovechar las oportunidades de desarrollo del Lejano Oriente de Rusia.

Wang Shouwen, viceministro de comercio de China, dijo que el lado chino está dispuesto a trabajar con los países miembros de la Iniciativa del Gran Tumen (IGT) para fortalecer el enlace de estrategias de desarrollo, adelantar la cooperación práctica y llevar los frutos de la cooperación con la IGT al pueblo de la región, y buscar la transformación de la IGT en una organización internacional independiente para crear un futuro de mayor prosperidad para el Noreste de Asia.

Otras regiones como Europa también prestaron mucha atención a la expo, que organizó el evento del Día Checo para promover el intercambio entre empresas en el Noreste de Asia y Europa.

La Unión Europea (UE) otorga una gran importancia a la cooperación con el Noreste de Asia y enviará una delegación comercial a China para realizar exposiciones e intercambios en Changchun el próximo mayo, dijo Walter Doring, del senado económico europeo.

La Mesa Redonda de Cooperación Local del Noreste de Asia es una de las actividades importantes de la 12ª Expo China-Noreste de Asia. El Consenso de Changchun, como un resultado clave de la conferencia, pide a los gobiernos locales del Noreste de Asia que hagan esfuerzos por construir una red regional eficiente de transporte y logística y construir activamente un corredor marítimo, terrestre y aéreo en el Noreste de Asia.

Desde su creación en 2005, la Expo China-Noreste de Asia ha atraído a altos funcionarios de más de 100 países y regiones, y a 720.000 empresarios de más de 130 países y regiones. La cantidad de clientes extranjeros se ha mantenido en unos 10.000 en el evento, que también ha atraído a un gran número de las 500 empresas principales del mundo.

FUENTE The Organizing Committee of the China-Northeast Asia Expo

