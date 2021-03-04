Мировой релиз ожидаемой мобильной RPG Blade & Soul Revolution от Netmarble
04 мар, 2021, 06:00 GMT
Состоялся мировой релиз ожидаемой мобильной RPG с открытым миром Blade & Soul Revolution от Netmarble
Наточите клинок и отправляйтесь в захватывающее приключение по миру новой игры Blade & Soul Revolution
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 4 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Netmarble с радостью объявляет о выходе своей новейшей RPG в открытом мире Blade & Soul Revolution, вдохновленной популярной MMORPG Blade & Soul для ПК на базе Windows, которая теперь доступна во всем мире через App Store и Google Play. В честь выхода игры компания Netmarble совместно с четырьмя знаменитыми геймерами — ProZD, TheLazyPeon, CynicAlex и OrangeJuiceGaming — проведет шоу Blade & Soul Revolution Showdown, которое начнется 5 марта в 18:00 по тихоокеанскому времени на официальных каналах студии на платформах Twitch, Facebook и Youtube.
Игроки, незнакомые с франшизой Blade & Soul, оценят новый доработанный игровой процесс Blade & Soul Revolution, так как улучшения внутриигровой механики, игровой баланс и скорость развития игроков теперь больше отвечают предпочтениям игроков на западе. Игра обладает такими уникальными особенностями, как Windwalk и другие удары, которых нет ни в одной другой игре.
На выходе игроки получат доступ к пяти профессиям: Blade Master (Мастер клинка), Destroyer (Разрушитель), Kung Fu Master (Мастер кунг-фу), Force Master (Мастер силы) и Summoner (Заклинатель). Дополнительную информацию о том, чего ждать на выходе, можно также найти на официальном сайте Blade & Soul Revolution. Специально к дате релиза студия Netmarble подготовила ежедневные события с различными призами: Superior Pet Peanut (Большой арахис для питомца), Heroic Pet Chest (Героический сундук для питомца) и многими другими.
«Работать над Blade & Soul Revolution было очень интересно. Благодаря опыту нашей команды в разработке таких мобильных игр уровня AAA, как Lineage 2: Revolution и A3: Still Alive, мы вновь смогли взять за основу франшизу, известную поклонникам MMO и RPG по всему миру, и создать аутентичный мир Blade & Soul, которым может наслаждаться каждый», ― заявил исполнительный продюсер Netmarble Энди Кан (Andy Kang).
Blade & Soul Revolution — мобильная ролевая игра с открытым миром и захватывающим кинематографичным сюжетом о мести, основанным на онлайн-игре Blade & Soul для ПК. Эта игра остается верной принципам своей компьютерной предшественницы, предлагая высокий уровень полноценной 3D-графики и крупномасштабный контент, модернизированный для безупречной работы на мобильных устройствах. Она демонстрирует мир восточного фэнтези с изумительной 3D-графикой на базе Unreal Engine 4, где можно принять участие в грандиозных битвах фракций в режиме реального времени.
Blade & Soul Revolution уже доступна для бесплатной загрузки (включает внутриигровые покупки) в 149 странах через App Store и в 126 странах через Google Play. Подробную информацию можно получить на страницах Blade & Soul Revolution в Facebook, Instagram и на YouTube.
Более подробная информация представлена на сайте: http://company.netmarble.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1448659/Image_BSR_Grand_Launch.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1228089/Logo.jpg
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SOURCE Netmarble
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