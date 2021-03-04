Мировой релиз ожидаемой мобильной RPG Blade & Soul Revolution от Netmarble

Игроки, незнакомые с франшизой Blade & Soul, оценят новый доработанный игровой процесс Blade & Soul Revolution , так как улучшения внутриигровой механики, игровой баланс и скорость развития игроков теперь больше отвечают предпочтениям игроков на западе. Игра обладает такими уникальными особенностями, как Windwalk и другие удары, которых нет ни в одной другой игре.

На выходе игроки получат доступ к пяти профессиям: Blade Master (Мастер клинка), Destroyer (Разрушитель), Kung Fu Master (Мастер кунг-фу), Force Master (Мастер силы) и Summoner (Заклинатель). Дополнительную информацию о том, чего ждать на выходе, можно также найти на официальном сайте Blade & Soul Revolution. Специально к дате релиза студия Netmarble подготовила ежедневные события с различными призами: Superior Pet Peanut (Большой арахис для питомца), Heroic Pet Chest (Героический сундук для питомца) и многими другими.

«Работать над Blade & Soul Revolution было очень интересно. Благодаря опыту нашей команды в разработке таких мобильных игр уровня AAA, как Lineage 2: Revolution и A3: Still Alive, мы вновь смогли взять за основу франшизу, известную поклонникам MMO и RPG по всему миру, и создать аутентичный мир Blade & Soul, которым может наслаждаться каждый», ― заявил исполнительный продюсер Netmarble Энди Кан (Andy Kang).

Blade & Soul Revolution — мобильная ролевая игра с открытым миром и захватывающим кинематографичным сюжетом о мести, основанным на онлайн-игре Blade & Soul для ПК. Эта игра остается верной принципам своей компьютерной предшественницы, предлагая высокий уровень полноценной 3D-графики и крупномасштабный контент, модернизированный для безупречной работы на мобильных устройствах. Она демонстрирует мир восточного фэнтези с изумительной 3D-графикой на базе Unreal Engine 4, где можно принять участие в грандиозных битвах фракций в режиме реального времени.

Blade & Soul Revolution уже доступна для бесплатной загрузки (включает внутриигровые покупки) в 149 странах через App Store и в 126 странах через Google Play. Подробную информацию можно получить на страницах Blade & Soul Revolution в Facebook, Instagram и на YouTube.

Более подробная информация представлена на сайте: http://company.netmarble.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1448659/Image_BSR_Grand_Launch.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1228089/Logo.jpg

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SOURCE Netmarble