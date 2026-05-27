RAVEN2 ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕНИЕ «ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК» С НОВЫМ КЛАССОМ «ВОЕНАЧАЛЬНИК»

СЕУЛ, Южная Корея, 27 мая 2026 г. /PRNewswire/ - Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных видеоигр, выпустила крупное обновление для своей мрачной MMORPG в жанре темного фэнтези RAVEN2, добавив новый класс персонажа, масштабные мероприятия в виде «Великого праздника» (Grand Festival) и новый игровой контент.

Главной новинкой этого обновления стал класс Военачальник (Warlord) — боец ближнего боя, вооруженный копьем и задуманный как полевой командир, использующий командные боевые навыки, чтобы нарушить действия противника и переломить ход сражения. В честь появления класса Военачальник в RAVEN2 проводится Акция замены класса (Class Change Event), в рамках которой игроки могут получить Токен замены класса (Class Change Token) за Золото и перейти на желаемый класс. Кроме того, всем игрокам будут выданы Сундуки поддержки роста (Growth Support Chest) Военачальника, чтобы сделать игровой процесс еще более увлекательным.

В честь обновления стартовал особый Великий праздник (Grand Festival). Впервые с момента запуска игры игроки смогут получить Суперкупоны (Ultimate Coupons) и Особые купоны (Special Coupons), приняв участие в событии с наградами за ежедневный вход. Среди этих наград — три Суперкупона на Священное одеяние (Holy Garment), Фамильяров (Familiar) и Стеллы (Stella), а также четыре Особых купона на Доспехи (Armor), Реликвии (Armor), Руны (Rune) и Резонанс оружия (Weapon Resonance). Эти купоны учитывают игровую историю с момента запуска RAVEN2 и позволяют игрокам повторно выполнить доступные контрактные призывы и комбинации Стелл, а также восстановить предметы, уничтоженные после неудачных попыток улучшения.

В рамках Великого праздника также состоится событие, на котором игроки смогут получить Легендарного фамильяра (Legendary Familiar), добавленного специально к выходу обновления. Вместе с текущим событием, где по достижении 60-го уровня игроки могут заработать Легендарное священное одеяние (Legendary Holy Garment), участие в игровом процессе позволит получить сразу обе награды — и Легендарное священное одеяние, и Легендарного фамильяра.

Игровые города оформлены в праздничной тематике Великого праздника, а также готовится к открытию специальное событийное подземелье. Обновление также расширяет Башню хаоса (Tower of Chaos) до 50-го этажа, открывая новые испытания и дополнительные возможности развития персонажа.

Являясь официальным продолжением игры RAVEN (EvilBane: The Iron King), игра RAVEN2 представляет собой грандиозную MMORPG, действие которой разворачивается в мире темного фэнтези, переосмысленном с использованием графики непревзойденного уровня. Игрокам предстоит выступить в роли бойцов Особого корпуса (Special Corps), отправившись по королевскому приказу расследовать опасные и загадочные происшествия, и вступить в крупномасштабную жестокую войну.

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corporation, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими правообладателями интеллектуальной собственности компания создает инновационные и увлекательные игровые проекты для аудитории во всем мире. Компании Netmarble, являющейся материнской компанией для Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, принадлежит ряд разнообразных игр, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight и The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте http://company.netmarble.com.

