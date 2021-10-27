Модуль Innodisk DDR4 DRAM выдерживает температуру до 125 градусов Цельсия

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Innodisk Corporation

27 окт, 2021, 21:25 BST

ТАЙБЭЙ, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Innodisk только что выпустила первый в своем роде ультра-температурный модуль DDR4 DRAM, способный работать в диапазоне температур от -40 до 125 °C. Сверхтемпературный формат позволяет увеличить максимальную стандартную температуру промышленного назначения. Серия обеспечивает дополнительные возможности, открывает двери для новых промышленных систем и проходит множество серьезных испытаний для подтверждения своей устойчивости.

Innodisk Ultra Temperature DDR4 DRAM Module extends the standard industrial-grade maximum temperature up to 125℃ that meets the requirements of self-driving vehicles, fanless embedded systems, and mission-critical applications. The Ultra Temperature series is available in SODIMM and ECC SODIMM with 16GB and 32GB capacity and is now available for sample distribution.
Innodisk Ultra Temperature DDR4 DRAM Module extends the standard industrial-grade maximum temperature up to 125℃ that meets the requirements of self-driving vehicles, fanless embedded systems, and mission-critical applications. The Ultra Temperature series is available in SODIMM and ECC SODIMM with 16GB and 32GB capacity and is now available for sample distribution.

Например, самоуправляющиеся транспортные средства должны быть оснащены мощными вычислительными системами и системами обработки данных, выделяющими большое количество тепла в замкнутом пространстве, особенно на транспортных средствах SAE уровня 2 и выше, в которых используется саморегулируемая система круизной обработки данных и ухода с полосы движения. Невентилируемые встроенные системы со все более компактными механическими конструкциями сталкиваются с ограниченным внутренним пространством, затрудняющим охлаждение. Критически важные системы должны быть надежными в средах, зачастую некомфортных для электронных устройств, где проблемы с температурой могут препятствовать эффективному обнаружению и идентификации объектов.

Высокотемпературная серия отличается высокой скоростью 3200 Mz/s и выпускается в вариантах SODIMM и ECC SODIMM емкостью 16 и 32 ГБ. Кроме того, дополнительные функции упрощают и обеспечивают максимальную устойчивость в любой сфере. Во-первых, усиленный золотой палец 45 микрон обеспечивает более прочное и надежное соединение по сравнению с обычными контактами толщиной 30 микрон, используемыми в большинстве DRAM-модулей промышленного назначения. Кроме того, существует технология бокового наполнения, защищающая и укрепляющая тонкие прижимные соединения от термического и механического воздействия. Антиосернение — дополнительный защитный слой на уязвимых частях, защищающий их от коррозии серебряного сплава, вызываемой серой. Наконец, есть встроенный датчик температуры, который точно измеряет и отслеживает температуру компонентов.

Серия Innodisk Ultra Temperature, оснащенная оригинальными ИС и компонентами, удовлетворяет требованиям автомобильной квалификации AEC-Q200 и подтверждена сертифицирующими органами, проводящими комплексные испытания, включая:

  • Вибрационный тест (MIL-STD-810G 514.7)
  • Испытание на термоудар (MIL-STD-810G 503.6)
  • Испытание на падение (ISTA-1A)
  • Испытание на изгиб (EIAJ-4072)
  • Испытание на вставку и извлечение золотого пальца (100 циклов)

Сверхнадежная эксплуатация в условиях высоких температур в промышленных условиях стала реальностью. В настоящее время производители могут самостоятельно проектировать свои системы по мере необходимости и без ограничений, налагаемых шумными вентиляторами, большими охлаждающими пластинами и теплораспределителями.

Серия Ultra Temperature сейчас поставляется в качестве образца. Кроме того, компания Innodisk с радостью сообщает о том, что образцы ее модулей DDR5, включая UDIMM, SODIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM и RDIMM, уже доступны для поставки.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670091/Ultra_Temperature_PR_Photo.jpg

SOURCE Innodisk Corporation

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