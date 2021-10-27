Модуль Innodisk DDR4 DRAM выдерживает температуру до 125 градусов Цельсия

Например, самоуправляющиеся транспортные средства должны быть оснащены мощными вычислительными системами и системами обработки данных, выделяющими большое количество тепла в замкнутом пространстве, особенно на транспортных средствах SAE уровня 2 и выше, в которых используется саморегулируемая система круизной обработки данных и ухода с полосы движения. Невентилируемые встроенные системы со все более компактными механическими конструкциями сталкиваются с ограниченным внутренним пространством, затрудняющим охлаждение. Критически важные системы должны быть надежными в средах, зачастую некомфортных для электронных устройств, где проблемы с температурой могут препятствовать эффективному обнаружению и идентификации объектов.

Высокотемпературная серия отличается высокой скоростью 3200 Mz/s и выпускается в вариантах SODIMM и ECC SODIMM емкостью 16 и 32 ГБ. Кроме того, дополнительные функции упрощают и обеспечивают максимальную устойчивость в любой сфере. Во-первых, усиленный золотой палец 45 микрон обеспечивает более прочное и надежное соединение по сравнению с обычными контактами толщиной 30 микрон, используемыми в большинстве DRAM-модулей промышленного назначения. Кроме того, существует технология бокового наполнения, защищающая и укрепляющая тонкие прижимные соединения от термического и механического воздействия. Антиосернение — дополнительный защитный слой на уязвимых частях, защищающий их от коррозии серебряного сплава, вызываемой серой. Наконец, есть встроенный датчик температуры, который точно измеряет и отслеживает температуру компонентов.

Серия Innodisk Ultra Temperature, оснащенная оригинальными ИС и компонентами, удовлетворяет требованиям автомобильной квалификации AEC-Q200 и подтверждена сертифицирующими органами, проводящими комплексные испытания, включая:

Вибрационный тест (MIL-STD-810G 514.7)

Испытание на термоудар (MIL-STD-810G 503.6)

Испытание на падение (ISTA-1A)

Испытание на изгиб (EIAJ-4072)

Испытание на вставку и извлечение золотого пальца (100 циклов)

Сверхнадежная эксплуатация в условиях высоких температур в промышленных условиях стала реальностью. В настоящее время производители могут самостоятельно проектировать свои системы по мере необходимости и без ограничений, налагаемых шумными вентиляторами, большими охлаждающими пластинами и теплораспределителями.

Серия Ultra Temperature сейчас поставляется в качестве образца. Кроме того, компания Innodisk с радостью сообщает о том, что образцы ее модулей DDR5, включая UDIMM, SODIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM и RDIMM, уже доступны для поставки.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670091/Ultra_Temperature_PR_Photo.jpg

SOURCE Innodisk Corporation