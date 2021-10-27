Модуль Innodisk DDR4 DRAM выдерживает температуру до 125 градусов Цельсия
27 окт, 2021, 21:25 BST
ТАЙБЭЙ, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Innodisk только что выпустила первый в своем роде ультра-температурный модуль DDR4 DRAM, способный работать в диапазоне температур от -40 до 125 °C. Сверхтемпературный формат позволяет увеличить максимальную стандартную температуру промышленного назначения. Серия обеспечивает дополнительные возможности, открывает двери для новых промышленных систем и проходит множество серьезных испытаний для подтверждения своей устойчивости.
Например, самоуправляющиеся транспортные средства должны быть оснащены мощными вычислительными системами и системами обработки данных, выделяющими большое количество тепла в замкнутом пространстве, особенно на транспортных средствах SAE уровня 2 и выше, в которых используется саморегулируемая система круизной обработки данных и ухода с полосы движения. Невентилируемые встроенные системы со все более компактными механическими конструкциями сталкиваются с ограниченным внутренним пространством, затрудняющим охлаждение. Критически важные системы должны быть надежными в средах, зачастую некомфортных для электронных устройств, где проблемы с температурой могут препятствовать эффективному обнаружению и идентификации объектов.
Высокотемпературная серия отличается высокой скоростью 3200 Mz/s и выпускается в вариантах SODIMM и ECC SODIMM емкостью 16 и 32 ГБ. Кроме того, дополнительные функции упрощают и обеспечивают максимальную устойчивость в любой сфере. Во-первых, усиленный золотой палец 45 микрон обеспечивает более прочное и надежное соединение по сравнению с обычными контактами толщиной 30 микрон, используемыми в большинстве DRAM-модулей промышленного назначения. Кроме того, существует технология бокового наполнения, защищающая и укрепляющая тонкие прижимные соединения от термического и механического воздействия. Антиосернение — дополнительный защитный слой на уязвимых частях, защищающий их от коррозии серебряного сплава, вызываемой серой. Наконец, есть встроенный датчик температуры, который точно измеряет и отслеживает температуру компонентов.
Серия Innodisk Ultra Temperature, оснащенная оригинальными ИС и компонентами, удовлетворяет требованиям автомобильной квалификации AEC-Q200 и подтверждена сертифицирующими органами, проводящими комплексные испытания, включая:
- Вибрационный тест (MIL-STD-810G 514.7)
- Испытание на термоудар (MIL-STD-810G 503.6)
- Испытание на падение (ISTA-1A)
- Испытание на изгиб (EIAJ-4072)
- Испытание на вставку и извлечение золотого пальца (100 циклов)
Сверхнадежная эксплуатация в условиях высоких температур в промышленных условиях стала реальностью. В настоящее время производители могут самостоятельно проектировать свои системы по мере необходимости и без ограничений, налагаемых шумными вентиляторами, большими охлаждающими пластинами и теплораспределителями.
Серия Ultra Temperature сейчас поставляется в качестве образца. Кроме того, компания Innodisk с радостью сообщает о том, что образцы ее модулей DDR5, включая UDIMM, SODIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM и RDIMM, уже доступны для поставки.
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670091/Ultra_Temperature_PR_Photo.jpg
SOURCE Innodisk Corporation
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