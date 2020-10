Начинается регистрация проектов для участия в конкурсе IMTA Mountain Tourism Awards 2020

ГУЙЯН (Китай), 1 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- После вспышки COVID-19 наблюдается повышение спроса на жилые автофургоны (RV), кемпинги и оборудование, связанное с системами автоматического вождения. Горный туризм как новое растущее направление в сегменте культурного туризма может лучше удовлетворять потребности клиентов, стремящихся к уединению на природе и уделяющих особое внимание своему здоровью. У большинства туристов возрастает интерес к горному туризму — от посещения достопримечательностей в окружении гор и рек до походов по горным маршрутам — как отличной возможности побыть наедине с природой и познакомиться с местной культурой.

На этом фоне Международный альянс по горному туризму (IMTA) организует конкурс IMTA Mountain Tourism Awards, цель которого состоит в том, чтобы передать социальную ответственность и ценности, которыми должны руководствоваться работники сектора горного туризма, с учетом применения инновационного подхода, экологичных технологий и деятельности в рамках устойчивого развития. Используя эту награду в качестве возможности, IMTA стремится интегрировать имеющиеся в настоящее время ресурсы и продукты отрасли, способствовать инвестициям в туризм и повышению уровня потребления за счет увеличения капитала и развития технологий, а также установить критерии для оценки общего прогресса в сфере горного туризма.

Премии конкурса IMTA Mountain Tourism Awards 2020 будут вручаться в пяти категориях: "Mountain Tourism Sustainable Development Award" (за устойчивое развитие в горном туризме), "Best Mountain Tourism Destination Award" (за лучшее направление в горном туризме), "Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award" (за лучшее предложение активного отдыха в области горного туризма), "Best Mountain Recreational Vehicle Camping Award" (за лучший горный кемпинг для автофургонов) и "Best Mountain Hiking Route Award" (за лучший маршрут горного туризма). Каждая из этих премий будет вручена трем лучшим участникам из пяти кандидатов. Все премии будут вручены на ежегодной конференции IMTA, которая состоится в середине или конце ноября 2020 года.

В состав авторитетнейшего жюри конкурса входят эксперты из Китая, Германии, Кореи, Франции, Швейцарии, США и других стран, специализирующиеся в таких областях, как планирование туризма, экология, искусство и культура, а также активный отдых.

Эти награды присуждаются горным базам, горным достопримечательностям, горнолыжным курортам, а также компаниям, специализирующимся на активном отдыхе и горном туризме, и организациям, предлагающим кемпинги для жилых автофургонов. Для получения более подробной информации и бланков заявок в целях регистрации предприятий или организаций обращайтесь по адресу: [email protected]. Регистрация открыта до 31 октября.

SOURCE IMTA