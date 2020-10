Début de l'inscription des projets des candidats aux « IMTA Mountain Tourism Awards » de 2020

GUIYANG, Chine, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Après l'éclosion de COVID-19, la demande à l'égard des véhicules de loisirs (VDL), d'emplacements de camping et de produits liés à la conduite autonome a augmenté. Le tourisme de montagne, en tant que nouveau point de croissance dans le secteur du tourisme culturel peut mieux répondre aux besoins des clients d'être en contact avec la nature et de veiller à leur santé. La plupart des visiteurs ont rehaussé leurs besoins en matière de tourisme de montagne : au lieu d'excursions dans les montagnes et près des rivières, ils préfèrent désormais vivre une expérience de voyage plus profonde, en contact avec la nature et la culture locale.

Dans un tel contexte, l'Alliance internationale du tourisme de montagne (International Mountain Tourism Alliance), ou IMTA, a créé les « IMTA Mountain Tourism Awards » (Prix du tourisme de montagne de l'IMTA) dans le but de transmettre la responsabilité et les valeurs sociales que les professionnels du secteur du tourisme de montagne devraient appuyer tout en s'en tenant aux concepts d'innovation, d'écologie et de développement durable. L'IMTA saisit cette occasion pour essayer d'intégrer les ressources et les produits actuels de l'industrie, d'encourager les investissements dans le tourisme et la transformation de la consommation reposant sur l'autonomisation financière et technologique, et d'établir une référence pour orienter l'ensemble des progrès de l'industrie du tourisme de montagne.

Les « IMTA Mountain Tourism Awards » de 2020 devraient être constitués de cinq prix : le « Prix du développement durable du tourisme de montagne » (Tourism Sustainable Development), le « Prix de la meilleure destination touristique du tourisme de montagne » (Best Mountain Tourism Destination Award), le « Prix du meilleur sport de plein air pour le tourisme de montagne » (Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award), le « Prix du meilleur emplacement de camping en montagne pour les véhicules de loisirs » (Best Mountain Recreational Vehicle Camping Award), et le « Prix du meilleur circuit de randonnée en montagne » (Best Mountain Hiking Route Award). Chaque prix sera décerné aux trois premiers des cinq candidats et sera remis lors de la conférence annuelle de l'IMTA de 2020 qui devrait avoir lieu entre la mi et la fin novembre.

Un jury d'experts faisant autorité dans les domaines de la planification du tourisme, de l'environnement écologique, de l'art et de la culture, ainsi que du sport de plein air, provenant de Chine, d'Allemagne, de Corée, de France, de Suisse, des États-Unis et d'autres pays, a été créé pour décerner les prix.

Toutes les entreprises ayant trait aux destinations montagneuses, aux attractions en montagne, aux stations de ski, aux sports de plein air en montagne et aux emplacements de camping pour les VDL sont admissibles aux prix. Les organisations ou les entreprises qui veulent s'inscrire doivent envoyer un courrier électronique à l'adresse [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que les formulaires d'inscription. Le processus d'inscription se terminera le 31 octobre.

