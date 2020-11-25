Нанкин, получивший звание города литературы, раскрывает свою многогранную красоту

НАНКИН (Китай), 25 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- «Желаю Нанкину всего наилучшего из Новой Зеландии». «От имени Сиэтла горячо поздравляю Нанкин с первой годовщиной присоединения к городам литературы». «Спасибо Нанкину за книги, направленные в Сулейманию во время эпидемии». По случаю первой годовщины успешного провозглашения Нанкина «Всемирной столицей литературы» в 2020 году представители 34 «городов литературы» по всему миру, пользуясь каналами видеосвязи, выразили свою благодарность Нанкину за его вклад в процессы культурного обмена и сотрудничества.

31 октября 2019 года Нанкин стал первой в Китае «Всемирной столицей литературы». Город Нанкин, вошедший в «Круг друзей», внес значительный вклад в развитие мировой литературы благодаря своему богатому культурно-историческому наследию и большой жизненной энергии. Звания «Центр мировой культуры» и «Город литературы» — две визитные карточки культурной столицы, древняя и современная — свидетельствуют о расцвете и масштабе культурного наследия Нанкина и демонстрируют степень уважения к его культуре, говорится в сообщении Центра поддержки и развития города литературы Нанкина.

В 2020 году Нанкин придерживается концепции «сообщества общего будущего для человечества» и использует свой творческий потенциал и репутацию ответственного партнера для освоения нового канала взаимопомощи между городами и налаживания их взаимодействия посредством литературных связей.

В начале февраля мировому сообществу было предложено изобразить вдохновляющий плакат в честь Уханя, сражающегося с эпидемией; 23 апреля Всемирный день книги положил начало мероприятию «Читая классиков»; в начале июня инициатива по рассылке открыток «Один город — одна среда» быстро нашла отклик со стороны 34 городов по всему миру. Последнее было включено в список ключевых мероприятий сети творческих городов ЮНЕСКО и получило его высокую оценку.

В октябре «Нанкинский литературный сезон-2020», организованный Ассоциацией поддержки и развития города литературы Нанкин, оставил отменные впечатления у любителей литературы, имевших возможность наблюдать за более чем 100 мероприятиями в четырех городах. «Прогулки по городу литературы» — сборник из четырех замечательных серий: «прослушивание, просмотр, показ и наслаждение» — соединивший в себе уникальные черты, и число приобщившихся к нему людей превысило 5 миллионов. «По следам шедевров: путешествия по Нанкину» — яркая интерпретация знаменитых литературных произведений, написанных в Нанкине, в форме «живых сцен из реальной жизни». «Город драмы» положил начало второй молодости Театра Дахуа: всего за постановочный сезон было представлено более 60 драм примерно в 100 спектаклях, собравших в общей сложности около 60 тысяч зрителей. «Город книги» объединяет крупнейшие библиотеки, колледжи и читальные залы с целью улучшения городской культурной атмосферы в целом. «Город творчества» собирает литературную богему в отечественных и даже мировых литературных кругах для обсуждения литературного творчества и обмена литературными достижениями. На «Литературном вечере-2020» собрались Е Чжаоянь (Ye Zhaoyan), Су Тун (Su Tong), Хань Дун (Han Dong) и другие известные писатели, ставшие свидетелями возвращения Молодежной литературной премии (Youth Literature Award) и присвоение годового звания «Город литературы».

Литература проникает в город, вливается в жизнь и дарит миру тепло и спокойствие... Нанкин, получивший звание «Города литературы», имеет множество способов открыться миру, и среди них всегда найдется тот, который вас удивит.

SOURCE Nanjing City of Literature Promotion Association