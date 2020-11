En nombre de la literatura, Nankín interpreta de forma multidimensional la belleza de la ciudad de la literatura

NANKÍN, China, 24 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- "Estoy en Nueva Zelanda y le envío mis mejores deseos a Nankín". "En nombre de Seattle, felicito cordialmente a Nankín en el primer aniversario de su incorporación a las ciudades de la literatura". "Gracias Nankín por los libros enviados a Solimania durante la epidemia". En el primer aniversario de la exitosa declaración de Nankín como Ciudad Mundial de la Literatura en 2020, representantes de 34 Ciudades de la Literatura de todo el mundo agradecieron a Nankín por sus aportes en los intercambios y su colaboración a través de un video.

El 31 de octubre de 2019, Nankín se convirtió en la primera "Ciudad Mundial de la Literatura" de China. Al unirse al "Círculo de amigos", Nankín ha colaborado con el desarrollo de la literatura mundial con una enriquecida herencia histórica y cultural y una juvenil vitalidad. Según el Centro de Fomento de Nankín como Ciudad de la Literatura, la ciudad pasó de ser "Centro de la cultura mundial" a "Ciudad de la literatura" gracias a sus dos tarjetas de presentación culturales, la antigua y la moderna, que son testigos de la prosperidad y la extensión de la herencia cultural de Nankín y demuestran la confianza de su cultura.

En 2020, Nankín se ajusta al concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad y utiliza la creatividad y la responsabilidad para generar un nuevo camino de ayuda mutua entre las ciudades y conectarlas a través de la literatura.

A principios de febrero, se propuso a todo el mundo diseñar un póster inspirador para Wuhan por su lucha contra la epidemia. El 23 de abril, el Día Internacional del Libro comenzó la actividad "Leer clásicos". A principios de junio, la iniciativa de la actividad con postales "Una ciudad, un paisaje" obtuvo una rápida respuesta de 34 ciudades del planeta. La UNESCO la incluyó como actividad fundamental de la red y fue muy elogiada.

En octubre, la "Temporada de literatura de Nankín 2020" que organizó la Nanjing City of Literature Promotion Association les brindó a las personas una excelente experiencia literaria a través de más de 100 actividades en cuatro ciudades. La actividad "Pasear por la ciudad de la literatura" reúne los cuatro tesoros de "escuchar, observar, mostrar y disfrutar", al integrar la característica única, y participaron más de cinco millones de personas. "Following the masterpiece travel Nanjing" interpreta vívidamente las famosas obras literarias de Nankín en forma de "presentación en vivo real". La "Ciudad del teatro" escolta el regreso del Teatro Dahua, con más de 60 obras en casi 100 actuaciones de la temporada, lo que permite que 60.000 personas las disfruten. La "Ciudad del libro" vincula las principales bibliotecas, universidades y espacios de lectura para mejorar todo el entorno intelectual urbano. La "Ciudad de la creatividad" reúne a las élites literarias de los círculos literarios nacionales e incluso mundiales para debatir sobre la creación literaria y compartir sus logros. "La noche de la literatura de 2020" reunió a Ye Zhaoyan, Su Tong, Han Dong y otros escritores famosos para presenciar el regreso del Youth Literature Award y el anuncio de la "Ciudad anual del poder de la literatura".

La literatura penetra en la ciudad, se incorpora en la vida y ofrece intensidad y tranquilidad al mundo... Nankín, la Ciudad de la literatura, cuenta con muchas maneras de abrirse, y siempre existirá una que lo sorprenderá.

FUENTE Nanjing City of Literature Promotion Association

