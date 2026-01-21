NETMARBLE ОТМЕЧАЕТ 100-ЫЙ ДЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРУТАЛЬНОЙ MMORPG-ИГРЫ В ЖАНРЕ МРАЧНОГО ФЭНТЕЗИ RAVEN2 ФЕСТИВАЛЕМ

Внутриигровые события предлагают щедрые награды, включая Героические Священные одеяния, Героический Знакомый и Редкий Небесный камень

СЕУЛ, Южная Корея, 21 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Netmarble, известный разработчик и издатель высококачественных игр, выпустил новое обновление для своей брутальной MMORPG-игры в жанре мрачного фэнтези Raven2. Это обновление отмечает 100-ый день с момента запуска мирового обслуживания игры, включая серию внутриигровых событий и новый контент.

260113____2_0121__________1920x1080_en

Чтобы отметить это событие, Raven2 представляет мероприятие Фестиваль на 100-й День, где игроки могут получить ценные награды, такие как Героические Священные одеяния, Героический Знакомый и Редкий Небесный камень, пройдя заданные миссии. Игроки, участвующие в мероприятии, также могут заработать Монета Праздника на 100-й День (до 100 монет), которые можно обменять на различные предметы, включая Особый Набор Призыва на 100-й День, Набор Особого Роста на 100-й День, Набор Особого Улучшения 100-го Дня и Набор Особых Чертежей 100-го Дня. 

Кроме того, Raven2 в настоящее время проводит два ограниченных по времени мероприятия регистрации, предлагая щедрые награды: 

  • Служба ВЕСЬ МИР: 100-й День! Регистрация Благодарности (21 января — 11 февраля). Входите в игры в течение семи дней во время проведения мероприятия, чтобы заработать различные сундуки Сундук скрытых черт и многое другое. Награды за регистрацию включают в себя сундук Shining Growth Chest: Редкий в день 1 и Сундук сияющего редкого небесного камня в день 7.
  • Особая Лекция Белинды: Журнал Регистрации (21 января — 25 февраля).  Игроки, которые посещали в течение 14 дней, могут получить Свиток призыва Верховного Священного одеяния/Стелл/Знакомого (11) и Особый (11) Сундук выбора для Призыва.

Наряду с праздничными событиями, Raven2 добавляет новую функцию контента под названием «Смешивание», чтобы расширить возможности игрового процесса и улучшить баланс. Благодаря смешиванию игроки могут увеличивать силу существующих эффектов и получать дополнительные бонусы, усиливая эффекты еды. Кроме того, 4 февраля запланировано масштабное празднование Нового года по лунному календарю.

Официальное продолжение Raven (EvilBane: The Iron King)Raven2, — это MMORPG-блокбастер, действие которого разворачивается в темном фэнтезийном мире, переосмысленном с непревзойденной графикой. В качестве участника Особого корпуса игроки отправятся в путешествие, чтобы расследовать опасные и странные инциденты по королевскому приказу и вступить в крупномасштабную жестокую войну.

Для получения дополнительной информации о Raven2 следите за официальным форумом игры, каналом на YouTube и Facebook. Игроки также могут посетить официальный сайт, чтобы узнать больше об игре. 

О компании Netmarble Corporation

Корпорация Netmarble, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими владельцами интеллектуальной собственности компания предоставляет инновационный и привлекательный игровой опыт аудиториям по всему миру. Будучи материнской компанией Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, Netmarble владеет портфелем, который включает Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight и The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2863127/260113____2_0121__________1920x1080_en.jpg

