Новогодние надежды... Новогодний шик от LC Waikiki

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LC Waikiki

29 нояб, 2020, 18:59 GMT

СТАМБУЛ, 29 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki представила свою новогоднюю коллекцию, способную осчастливить всех членов семьи. В коллекции включены модели, подходящие для любого стиля — сочетание красных и зеленых тонов с бархатом.

Ведущий турецкий бренд розничной торговли модной одеждой LC Waikiki, ежегодно радующий своих покупателей стильными моделями к Новому году для всех членов семьи, снова предлагает специальную новогоднюю коллекцию.

New Year's Chic at LC Waikiki
New Year's Chic at LC Waikiki
New Year's Chic at LC Waikiki
New Year's Chic at LC Waikiki
New Year's Chic at LC Waikiki New Year's Chic at LC Waikiki New Year's Chic at LC Waikiki New Year's Chic at LC Waikiki

Сейчас, когда уже начались волнительные приготовления к встрече Нового года, компания представила семейный комплект с тематическим названием "Ugly Sweaters", включающий в себя трикотажные изделия — один из популярнейших продуктов года — с запоминающимися красными, зелеными, темно-синими и серыми оттенками, символическими изображениями снеговика, оленей, деревьев, снежинок и рождественского печенья, передающими новогоднее настроение и делающими новогодние покупки более приятными. 

Стильная и зажигательная коллекция для новогодних праздников

LC Waikiki предлагает женщинам, внимательно следящим за модой, неустаревающие фасоны и дизайнерские изделия, подчеркивающие современные тенденции. Эта тема с преобладанием черного, серого, зеленого и различных оттенков серого цветов и использованием блесток легла в основу предлагаемых платьев для женщин, которые хотят стильно выглядеть дома в новогоднюю ночь, блузок с характерным оформлением и тренда сезона — моделей на подкладке, с арбузными узорами на рукавах, мини с глубоким вырезом и сетчатыми рукавами. 

Дети готовы к встрече Нового года с LC Waikiki 

Все девочки от 4 до 14 лет также являются кандидатами на звание главной модницы новогодней ночи благодаря моделям от LC Waikiki. Модели с изображениями камней, звездочками, блестками и блестящими узорами красного, бордового и зеленого цветов с использованием бархатной ткани для детей, которые делают новогодние праздники еще более прекрасными благодаря своему задору, украшают коллекцию. 

Коллекция LCW Baby New Year сделает детей звездами новогодней ночи

Коллекция с использованием оттенков красного, зеленого, синего и розового цветов и незаменимых в этом сезоне клетчатых тканей и бархата, дарит нам тепло, поддерживая новогоднюю атмосферу. Тогда как в моделях для девочек используются дополнительные ленточки и элементы розового цвета, ведущая роль, как и в каждой новогодней коллекции для детей, снова отводится плюшевым деталям.

О компании LC Waikiki 

Компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, с 1997 года работает под крышей торговой сети LC Waikiki Retail, реализуя свою миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и применяя подход под названием «доступная мода» в Турции. На протяжении 31 года компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Численность персонала компании LC Waikiki, являющейся лидером сектора готовой одежды, составляет свыше 43 200 человек, работающих более чем в 900 магазинах на территории 45 стран.

www.lcwaikiki.com 

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http://www.lcwaikiki.com/

SOURCE LC Waikiki

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