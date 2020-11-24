Объявлены победители конкурса "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 года

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IMTA

24 нояб, 2020, 14:16 GMT

ГУЙЯН, 24 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 18 ноября 2020 года в городе Гуйяне китайской провинции Гуйчжоу прошла ежегодная конференция IMTA, а также основное мероприятие — церемония вручения премий "IMTA Mountain Tourism Awards" за 2020 год. Этот конкурс, учрежденный Международным альянсом горного туризма (IMTA) и характеризующийся интернационализацией, высокими стандартами и новаторством, стал первым событием такого рода в сфере культурного туризма.

На церемонии открытия конференции председатель IMTA и бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен (Dominique de Villepin) выступил с речью по видеосвязи ввиду невозможности личного присутствия из-за пандемии COVID-19. Он подчеркнул важное значение новаторства в сфере горного туризма и отметил, что горный туризм должен служить благоприятным фактором для развития местных сообществ и вносить больший вклад в общественный прогресс и экономический рост. Затем исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Чжу Шаньчжун (Zhu Shanzhong), генеральный секретарь Центра АСЕАН-Китай Чэнь Дэхай (Chen Dehai), посол Непала в Китае Махендра Бахадур Панди (Mahendra Bahadur Pandey) и многие другие гости произнесли вступительные речи, в которых выразили свои ожидания относительно конференции, а также многообещающих перспектив развития горного туризма.

В этом году развернулось ожесточенное соперничество за премии конкурса между культурно-туристическими предприятиями и учреждениями и другими игроками в сфере горного туризма. Организаторы конкурса получили заявки, представляющие более 100 отечественных и зарубежных проектов. В отборе участвовали эксперты по планированию туризма, экологии, искусству, культуре и спорту на открытом воздухе из Китая, Германии, Кореи, Франции, Швейцарии и США.

Премии конкурса "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 года будут вручаться в пяти категориях, а именно: "Mountain Tourism Sustainable Development Award" (за устойчивое развитие в горном туризме), "Best Mountain Tourism Destination Award" (за лучшее направление в горном туризме), "Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award" (за лучшее предложение активного отдыха в области горного туризма), "Best Mountain Hiking Route Award" (за лучший маршрут горного туризма) и "Best Mountain Tourism Camping Award" (за лучший горный кемпинг для туристов).

После полутора месяцев сбора заявок и отбора лучших проектов IMTA объявила имена 12 победителей на церемонии награждения. Награды победителям вручали вице-председатель IMTA Шао Кивей (Shao Qiwei), вице-губернатор Народного правительства провинции Гуйчжоу Ху Чжунсян (Hu Zhongxiong), генеральный секретарь IMTA Хэ Яфэй (He Yafei), директор Бюро международного обмена и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китая Си Цзиньин (Xie Jinying) и преседатель экспертного жюри конкурса 2020 IMTA Mountain Tourism Awards Вэй Сяоань (Wei Xiao'an).

SOURCE IMTA

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